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iStock Il mese di luglio si chiude in positivo per il mercato auto italiano

Il mese di luglio 2026 è appena terminato ed è il momento giusto per analizzare l’andamento delle immatricolazioni sul mercato auto italiano. Il settore chiude un altro mese positivo, nel confronto con i dati dello scorso anno, anche se la crescita percentuale risulta inferiore a quella del primo semestre. Ecco tutti i dati appena comunicati da UNRAE.

I dati di luglio 2026

Il mercato auto italiano ha registrato un totale di 125 mila unità immatricolate nel corso del mese di luglio 2026, con un miglioramento del 4,3% rispetto ai dati registrati nello stesso mese del 2025. Da segnalare una crescita significativa (+6,3%) per il segmento dei privati e un’ulteriore conferma da parte delle elettriche (+24,9%) e delle ibride plug-in (+45,5%). Contestualmente, continua il calo delle vetture non elettrificate e, in particolare, del diesel (-29,7%).

Il parziale annuo

Nel corso dei primi sette mesi dell’anno (gennaio – luglio 2026), le immatricolazioni sul mercato italiano hanno fatto registrare un totale di 1,07 milioni di esemplari. Il dato si traduce in una crescita percentuale del 9,1% rispetto ai dati dello scorso anno.

Anche in questo caso si registrano ottime performance per le auto elettriche, in crescita del 71,4%, con una quota di mercato dell’8,1%, e per le auto ibride plug-in, che incrementano le immatricolazioni del 78,7%, con un market share del 9,2%. Nel frattempo, continua il calo del diesel (-26%).

Il dato aggiornato a luglio conferma quanto già emerso nelle scorse settimane: l’Italia cresce più dell’Europa nel corso del 2026, con il mercato europeo che ha comunque chiuso un ottimo primo semestre del 2026.

Stellantis sempre leader

Anche durante il mese di luglio, Stellantis si conferma leader del mercato, con un totale di 30 mila immatricolazioni e una crescita dello 0,7% su base annua. Questo risultato è legato a doppio filo al successo di Fiat, che ha raggiunto quota 14 mila immatricolazioni, con un incremento del 27,4% rispetto ai dati del 2025

Nel parziale annuo, invece, il Gruppo ha registrato un totale di 296 mila unità distribuite sul mercato, con un miglioramento del 5,71%. Anche in questo caso è il marchio Fiat a fare la voce grossa, con un totale di 120 mila unità e un passo in avanti del 29,19% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dell’anno passato.

Come abbiamo già analizzato in un approfondimento dedicato al marchio, Fiat sta vivendo un 2026 ottimo, con un sostanziale passo in avanti rispetto ai dati dello scorso anno.

Le auto più vendute

Ecco la classifica delle 10 auto più vendute nel corso del mese di luglio 2026:

Fiat Panda: 8.460; Dacia Sandero: 4.785; Renault Clio: 3.203; Fiat Grande Panda: 2.931; Citroën C3: 2.898; Toyota Yaris Cross: 2.829; Dacia Duster: 2.691; Jeep Avenger: 2.603; Toyota Yaris: 2.580; Toyota Aygo X: 2.245.

Di seguito, invece, riportiamo la classifica aggiornata delle 10 auto più vendute in Italia nel corso del 2026 che vede al primo posto sempre la solita protagonista, la Fiat Panda.

Fiat Panda: 71.312; Jeep Avenger: 30.371; Dacia Sandero: 26.948; Fiat Grande Panda: 25.996; Citroën C3: 23.694; Leapmotor T03: 22.358; Toyota Yaris Cross: 21.425; Toyota Aygo X: 20.504; Renault Clio: 20.433; Peugeot 208: 19.886.

Il prossimo appuntamento con i dati di vendita è ora fissato per inizio settembre, con l’arrivo dei risultati del mese di agosto.