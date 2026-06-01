Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Immatricolazioni in crescita a maggio 2026

Il mercato auto italiano chiude un altro mese in positivo: nel corso di maggio 2026, infatti, le immatricolazioni di nuove autovetture sono cresciute con un ritmo significativo. Il risultato in questione si riflette sull’andamento del mercato nel corso del 2026. Dopo i primi cinque mesi dell’anno, il settore delle quattro ruote si conferma in netta crescita. Andiamo ad analizzare i dati sulle immatricolazioni appena pubblicati da UNRAE.

Un mese positivo

Il mese di maggio 2026 è stato molto positivo. Il settore delle quattro ruote, infatti, ha raccolto un totale di 151 mila unità vendute nel corso del quinto mese dell’anno, con un miglioramento dell’8,1% rispetto a maggio dello scorso anno. In termini assoluti, le vendite sono cresciute di circa 11 mila unità.

Il risultato in questione si riflette sui dati del cumulato annuo. Tra gennaio e maggio, le immatricolazioni in Italia sono state pari a 797 mila unità, con un miglioramento del 9,5% su base annua. Complessivamente, le immatricolazioni sono aumentate di quasi 70 mila unità. Salvo improbabili crolli, quindi, il primo semestre del 2026 sarà positivo per il settore.

Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE, ha commentato così i risultati del settore:

“Il mercato delle autovetture conferma un trend espansivo nei volumi mensili, ma l’andamento complessivo resta facilmente influenzabile dall’incertezza del contesto, locale e globale, nel quale ci troviamo. Siamo di fronte a una fase di recupero che, per consolidarsi davvero, necessita di essere supportata da politiche industriali di ampio respiro e da un quadro normativo certo, capace di restituire piena fiducia a famiglie e imprese nelle loro intenzioni di acquisto o investimento.”

Ricordiamo che anche il mercato europeo sta vivendo un periodo molto positivo, come confermano gli ultimi dati di vendita. Per i risultati di maggio per il settore europeo sarà necessario attendere qualche settimana.

Crescono ibride e elettriche

Anche a maggio, il contributo alla crescita di auto elettriche e auto ibride plug-in è significativo. I dati del mese sono i seguenti:

Elettriche : 13 mila unità immatricolate con un incremento dell’86,2%

: 13 mila unità immatricolate con un incremento dell’86,2% Ibride plug-in: 15 mila unità immatricolate con un incremento del 71%

Considerando il cumulato annuo, le elettriche registrano una crescita del 75,4%, con una quota di mercato complessiva pari all’8,1%, mentre le ibride plug-in sono in crescita del 91,2%, con un market share che ora risulta essere pari a 8,7%. Per sapere quali sono le elettriche più vendute nel nostro Paese potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla classifica dei modelli più venduti nel corso del 2026.

Stellantis cresce più del mercato

Il Gruppo Stellantis si conferma leader del mercato italiano, con un totale di oltre 43 mila unità vendute a maggio e una crescita del 10,05% su base annua. Nel cumulato annuo, invece, il Gruppo ha toccato quota 249 mila unità vendute con un incremento del 14,25% rispetto ai dati dello scorso anno. La quota di mercato nel corso del 2026 per il gruppo è di 31,6%. A guidare la crescita di Stellantis in Italia è il marchio Fiat, in crescita del 29,71% nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, per un totale di oltre 92 mila unità vendute. Ricordiamo che Stellantis sta dominando anche nel segmento dei veicoli commerciali.