Immatricolazioni, ecco quali sono le auto che hanno iniziato meglio il 2026 in Italia

Ecco quali sono le auto più "in forma" in questo momento, considerando gli ultimi dati sulle immatricolazioni e il confronto con i risultati dello scorso anno

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Ufficio Stampa Renault Ecco quali sono i modelli più "in forma" sul mercato

Il mercato auto italiano sta vivendo un momento molto positivo. Come confermano i dati di vendita, infatti, le immatricolazioni sono in netta crescita, con il primo quadrimestre che si è chiuso con un sostanziale incremento rispetto ai dati dello scorso anno.

Come sempre, però, alcuni modelli crescono più di altri. Di seguito andremo ad analizzare i dati forniti da UNRAE per mettere in evidenza quali sono i modelli che si stanno distinguendo in modo particolare in questa prima parte di 2026 e che stanno facendo segnare una crescita importante delle immatricolazioni.

Tra le vetture selezionate non ci sono novità assolute, come la Grande Panda o la Leapmotor T03, per cui il confronto con lo scorso anno non sarebbe indicativo considerando una fase di commercializzazione appena iniziata. La selezione è in ordine alfabetico e non deve essere considerata come una vera e propria classifica ma solo come una fotografia del mercato attuale, con un focus sulle auto più “in trend”.

Audi Q3

Audi Q3 è uno dei modelli di riferimento della gamma della Casa dei quattro anelli e sta registrando un primo scorcio di 2026 davvero ottimo: in Italia, infatti, le immatricolazioni sono state pari a 8.227 unità con un incremento del 74% rispetto allo scorso anno. Il mercato è della nuova generazione del SUV, lanciata sul finire del 2025.

BYD Seal U

C’è spazio anche per BYD in questa selezione: la Seal U, infatti, si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluta del mercato con un totale di 6.205 unità immatricolate nel primo quadrimestre del 2026 e una crescita del 52% su base annua. La vettura è leader tra le auto ibride plug-in e sta dando un contributo enorme alla crescita dell’intero settore.

Nissan Qashqai

Una delle vetture più “in forma” del momento è la Nissan Qashqai che ha chiuso i primi quattro mesi dell’anno con un totale di 9.363 unità immatricolate, registrando un incremento del 19% su base annua e conquistando la leadership del mercato dei SUV di segmento C. Si tratta di un modello che sta dando un contributo importante a Nissan, la cui attività in Italia è sempre più legata al successo di Qashqai.

Renault Clio

Una delle auto più interessanti del momento è la Renault Clio. La vettura ha raggiunto 12.163 unità immatricolate, con un incremento del 21% su base annua. Questo risultato permette alla city car di Renault di conquistare la seconda posizione tra le auto di segmento B. Il successo della Clio è legato a doppio filo al debutto della nuova generazione che rappresenta un miglioramento del modello sotto tanti punti di vista.

Suzuki Swift

Anche la Suzuki Swift sta crescendo molto bene: con 5.085 unità immatricolate, infatti, la vettura si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato, con un incremento di oltre il 37% rispetto allo scorso anno. Questo risultato garantisce alla Swift un posto di primo piano in uno dei segmenti più affolatti e competitivi del mercato, quello delle berline di segmento B.

Toyota Aygo X

Da tenere d’occhio sono anche i risultati della Toyota Aygo X, modello di riferimento tra i SUV di segmento A. La vettura ha raggiunto un totale di 13.061 unità immatricolate, registrando una crescita percentuale pari al 78% rispetto allo scorso anno. Ricordiamo che dalla fine dello scorso anno la vettura di Toyota è disponibile con la nuova versione Full Hybrid. Questa motorizzazione ha arricchito la gamma rendendo la Aygo X ancora più interessante per gli automobilisti alla ricerca di un modello compatto.