Mercato auto in Italia in crescita del 4,8% a ottobre 2026, trainato dalle immatricolazioni di vetture elettriche e ibride plug-in.

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iStock Il mercato italiano cresce ancora

Il mese di ottobre appena terminato si è chiuso con il segno più per il mercato delle quattro ruote in Italia, anche se la crescita percentuale risulta più bassa di quanto registrato nel corso dei mesi precedenti. I livelli del 2019, però, restano ancora lontani. A fare il punto della situazione è il nuovo report di UNRAE appena pubblicato. Ecco, quindi, come stanno andando le vendite di auto nel nostro Paese.

Le immatricolazioni crescono ancora

Nel corso del mese di ottobre 2026, le vendite di nuove auto in Italia hanno registrato una crescita del 4,8% rispetto all’ottobre dello scorso anno, con un totale di 131 mila unità distribuite. Dando uno sguardo al parziale annuo, invece, si arriva a 1,4 milioni di unità con un incremento percentuale che risulta essere pari all’8,3%. Il dato italiano riflette l’andamento di tutti i principali mercati europei che stanno vivendo un 2026 molto positivo.

UNRAE, però, sottolinea il divario con il 2019. Confrontando i primi dieci mesi dell’anno in corso con quelli del 2019, infatti, si nota una flessione del 13,8% delle immatricolazioni. Nonostante il balzo delle vetture alla spina, il definitivo recupero dei volumi pre-pandemia resta frenato. L’incertezza ciclica sui fondi per gli incentivi statali e il generale aumento dei prezzi di listino spingono ancora molti automobilisti a posticipare la sostituzione del vecchio veicolo.

Crescono elettriche e ibride

A sostenere la crescita del mercato auto sono ancora una volta le vetture elettrificate:

le elettriche hanno raggiunto una quota di mercato del 6,1%, con un incremento delle immatricolazioni del 28,1% nel corso del mese di ottobre; nel parziale annuo, invece, si registra una quota del 7,8% e un incremento del 63,3%

hanno raggiunto una quota di mercato del 6,1%, con un incremento delle immatricolazioni del 28,1% nel corso del mese di ottobre; nel parziale annuo, invece, si registra una quota del 7,8% e un incremento del 63,3% le ibride plug-in hanno raggiunto una quota di mercato del 12,4%, con un incremento delle immatricolazioni dell’80,7% nel corso del mese di ottobre; nel parziale annuo, invece, si registra una quota del 9,8% e un incremento del 73,9%

Questi dati non rappresentano una novità: da mesi, infatti, elettriche e ibride plug-in stanno sostenendo la crescita del mercato delle quattro ruote, sia in Italia che nel resto d’Europa.

I marchi che vendono di più

A ottobre spicca il consolidamento dei costruttori cinesi. BYD, MG e la new entry Omoda & Jaecoo conquistano la Top 10 mensile, trainati da listini competitivi e un’offerta focalizzata su SUV tecnologicamente avanzati che sta rapidamente erodendo quote di mercato ai marchi europei tradizionali. Ecco i 10 brand che vendono di più in Italia a ottobre 2026:

Posizione Marca Volumi 1 Fiat 12.310 2 Toyota 11.262 3 Volkswagen 9.289 4 Dacia 6.841 5 BMW 6.367 6 Renault 6.064 7 BYD 6.009 8 Audi 5.396 9 MG 5.358 10 Omoda & Jaecoo 4.988

Questi, invece, sono i brand che vendono di più nel 2026:

Posizione Marca Volumi 1 Fiat 156.726 2 Toyota 100.793 3 Volkswagen 94.951 4 Dacia 75.127 5 Renault 66.335 6 Peugeot 64.967 7 Audi 63.647 8 BMW 60.981 9 Jeep 50.125 10 Citroen 47.895

Le auto più vendute in Italia

Queste sono le 10 auto più vendute in Italia a ottobre 2026:

Posizione Modello Immatricolazioni 1 Fiat Panda 7.191 2 Dacia Sandero 4.222 3 Jeep Avenger 3.961 4 Toyota Yaris Cross 3.858 5 MG ZS 3.006 6 Toyota Yaris 2.941 7 Citroen C3 2.930 8 Renault Clio 2.827 9 BYD Seal U DM-I 2.588 10 Toyota Aygo X 2.509

Ecco, invece, la Top 10 delle auto più vendute in Italia tra gennaio e ottobre 2026: