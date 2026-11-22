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iStock Boom di immatricolazioni al Sud e sulle Isole

Il report UNRAE sull’andamento delle immatricolazioni di nuove autovetture in Italia mette in evidenza un trend molto interessante del mercato delle quattro ruote. Le vendite di nuove auto sono in forte crescita nell’Italia meridionale e insulare, con numeri decisamente superiori rispetto alla media nazionale e ai dati dello scorso anno. Il trend non si limita al solo mese di ottobre ma si estende a tutto il parziale annuo (gennaio – ottobre) del 2026. Andiamo ad analizzare tutti i numeri per capire, con precisione, in che modo le varie aree del Paese stanno sostenendo l’accelerazione del mercato auto italiano nel corso del 2026.

I dati

Per quanto riguarda il mese di ottobre, si nota chiaramente la crescita delle immatricolazioni nelle aree Italia Meridionale e Insulare che, però, continuano a mantenere un market share ridotto.

Area geografica Ottobre 2026 Ottobre 2025 Var. % Quota % 2026 Quota % 2025 Nord Occidentale 40.796 38.854 +5,0% 30,5% 30,4% Nord Orientale 32.325 32.833 -1,5% 24,2% 25,7% Centrale 38.813 36.141 +7,4% 29,0% 28,3% Meridionale 14.278 12.936 +10,4% 10,7% 10,1% Insulare 7.503 6.923 +8,4% 5,6% 5,4% Totale mercato 133.715 127.687 +4,7% 100,0% 100,0%

I dati relativi al parziale annuo evidenziano come il trend sia ancora più marcato, con una crescita nettamente superiore alla media nazionale e, soprattutto, ai numeri delle due aree del Nord.

Area geografica Gen/Ott 2026 Gen/Ott 2025 Var. % Quota % 2026 Quota % 2025 Nord Occidentale 395.965 386.292 +2,5% 28,0% 29,6% Nord Orientale 416.772 386.099 +7,9% 29,4% 29,6% Centrale 375.933 344.069 +9,3% 26,5% 26,4% Meridionale 146.513 123.576 +18,6% 10,3% 9,5% Insulare 81.206 65.453 +24,1% 5,7% 5,0% Totale mercato 1.416.389 1.305.489 +8,5% 100,0% 100,0%

Un mercato in salute

L’analisi per area geografica evidenzia un mercato italiano in salute, capace di crescere del 4,7% a ottobre e dell’8,5% nei primi dieci mesi del 2026, superando complessivamente quota 1,41 milioni di unità. Per tutti i dettagli sull’andamento del mercato potete consultare il nostro approfondimento dedicato alle immatricolazioni in Italia, considerando i dati aggiornati al mese di ottobre.

A spiccare per dinamismo sono soprattutto il Sud e le Isole: l’area Meridionale guida l’espansione mensile con un +10,4%, mentre quella Insulare registra il miglior balzo da inizio anno (+24,1%), seguita proprio dal Meridione (+18,6%), consentendo a entrambe le macroaree di guadagnare quote di mercato.

Il Nord continua comunque a concentrare la fetta più consistente dei volumi, con il Nord Ovest in testa a ottobre (30,5% di quota) e il Nord Est primo nel bilancio gennaio-ottobre (29,4%), nonostante una lieve battuta d’arresto mensile dell’1,5%.

Solido e costante, infine, il contributo dell’Italia Centrale, che mantiene ritmi di crescita sostenuti sia nel singolo mese (+7,4%) sia nel cumulato annuo (+9,3%), registrando dati superiori, per quanto riguarda la crescita percentuale, alla media nazionale.

L’accelerazione del mercato italiano rappresenta un elemento molto importante, soprattutto in considerazione del “problema” che affligge il parco circolante nel nostro Paese, caratterizzato da un’età media molto alta, soprattutto rispetto al resto della media europea.

Osservando la fotografia scattata dai dati, emerge un progressivo riequilibrio nelle dinamiche di crescita della Penisola. Se le regioni settentrionali continuano a rappresentare il baricentro dei volumi complessivi, è dal Mezzogiorno che arriva la spinta percentuale più vigorosa.

Nel frattempo, con due soli mesi al termine dell’anno, il bilancio del 2026 si avvia a chiudersi con un saldo nettamente positivo. Resta ora da capire se Sud e Isole riusciranno a consolidare ulteriormente il buon momento e avvicinarsi a una quota complessiva del 20% del totale delle immatricolazioni.