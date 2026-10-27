Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock I big market europei sono in crescita

Il mercato delle quattro ruote in Europa sta vivendo un periodo molto positivo. La conferma arriva dai dati ACEA relativi ai primi 9 mesi del 2026. Analizzando nel dettaglio questi numeri, inoltre, è possibile verificare quali sono le performance dei principali mercati europei. Tutti i “big market” sono in crescita, confermando il buon momento per l’intero settore.

Si tratta di un trend che va avanti ormai da diversi mesi. Tutto il 2026, infatti, ha visto il mercato europeo viaggiare a ritmi sostenuti e con volumi significativamente maggiori rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Alla base di questi numeri ci sono vari fattori, come l’elettrificazione, che in modo più o meno significativo stanno incidendo sui numeri complessivi. Andiamo ad analizzare i dati.

Come va il mercato europeo

Come abbiamo evidenziato nel nostro articolo sulle vendite in Europa, il mercato delle quattro ruote ha registrato una crescita del 6,3% nel corso del periodo gennaio – settembre 2026, in confronto con gli stessi mesi dello scorso anno. Questo incremento delle immatricolazioni nasconde, in realtà, tanti trend diversi, con un settore sempre più elettrificato e anche con un drastico calo delle vendite di auto diesel. Complessivamente, però, i numeri sono positivi, nonostante il caro carburante sia uno dei temi di maggiore attualità da ormai diversi mesi.

Come vanno i big market europei

I principali mercati europei stanno andando molto bene. A crescere più di tutti è il Regno Unito che fa segnare un ottimo +10,2% rispetto allo scorso anno. In seconda posizione, per crescita percentuale, troviamo l’Italia, protagonista di nove mesi molto positivi. Per il nostro mercato, le immatricolazioni sono aumentate dell’8,6%.

Segno più anche per la Spagna, che chiude il periodo considerato con un miglioramento delle vendite del 6,7%. Sotto la media europea, invece, troviamo la Germania, che comunque fa segnare un buon +5,3%, confermandosi primo mercato nel continente per volumi complessivi. Bene anche la Francia, in miglioramento del 4,1% rispetto allo scorso anno.

Un contributo significativo, per tutti i mercati citati ma più in generale per tutta l’Europa, arriva dalle auto elettriche e dalle auto ibride, settore dove si registra una forte crescita dei modelli plug-in. L’elettrificazione del mercato delle quattro ruote continua a ritmi sostenuti e tutti i mercati, in modo più o meno marcato, stanno sfruttando questo trend. Ricordiamo, però, che l’Ue si prepara a cambiare strategia per quanto riguarda il blocco alle auto termiche dal 2035.

Il consolidamento dei marchi cinesi rappresenta un ulteriore volano per le immatricolazioni europee nel 2026. Brand emergenti stanno conquistando quote di mercato significative, offrendo veicoli elettrici ed elettrificati a prezzi competitivi. Questa nuova offerta stimola la domanda generale dei consumatori e spinge i costruttori tradizionali europei a rivedere le proprie strategie commerciali per mantenere la competitività.

I mercati che crescono di più in Europa

Estendendo l’analisi a tutti i mercati europei, ecco quali sono i 10 mercati che crescono di più in Europa nel corso del periodo gennaio – settembre 2026: