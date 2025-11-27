Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Una crescita continua per i SUV in Italia

Il mercato delle quattro ruote in Italia sta registrando una profonda trasformazione. Prima ancora che si iniziasse a parlare di elettrificazione in modo significativo, infatti, il settore aveva già mostrato i primi segnali di un percorso di evoluzione con la crescente diffusione dei SUV che oggi rappresentano un punto di riferimento assoluto del mercato. Più della metà delle immatricolazioni sono ormai appannaggio delle vetture a ruote alte. In questa categoria rientrano modelli anche molto diversi tra loro, dai piccoli Urban SUV fino ai fuoristrada di grandi dimensioni e pensati per la guida off-road. La trasformazione del mercato è chiara analizzando i dati di vendita del mercato italiano del 2015 e mettendoli a confronto con quelli del 2025. La crescita dei SUV in Italia nel corso degli anni è stata significativa.

Com’era il mercato nel 2015

I dati UNRAE del 2015 ci offrono una fotografia chiara del mercato delle quattro ruote italiane di dieci anni fa. Le berline rappresentavano, infatti, il 55,1% del mercato e quote significative erano riservate anche alle monovolume (9,6%) e alle station wagon (7,3%). Per i SUV, che UNRAE distingueva in crossover e fuoristrada, la quota del mercato era del 25,1%. In sostanza, ogni quattro vetture immatricolate una era un SUV. Negli anni successivi, però, il mercato è cambiato completamente e il confronto 2015-2025 va a “certificare” questo trend.

I dati del 2025

Sono passati dieci anni e il mercato è cambiato profondamente. In tutti i segmenti di mercato, infatti, le vetture a ruote alte sono sempre più frequenti e riescono ad attirare un numero crescente di automobilisti, che spesso optano anche per modelli ibridi, in forte crescita in Italia. I dati sulle immatricolazioni del 2025 (aggiornati a fine ottobre 2025 e forniti sempre da UNRAE) chiariscono la trasformazione del mercato.

In questo caso, infatti, i SUV, sommando tutti i segmenti del mercato, arrivano fino a un market share del 61,7% con passo in avanti di più di 36 punti nel confronto con i dati del 2015. Le berline, che un tempo dominavano il mercato, si fermano al 32,6% di quota. Sono calate anche le station wagon, che oggi rappresentano il 2,8% del mercato. L’evoluzione del settore è chiara e va avanti ormai da diversi anni.

Un contributo molto importante alla crescita dei SUV in Italia lo hanno dato i modelli compatti (e più economici) che hanno reso sempre più accessibile questo tipo di veicolo. Uno sguardo alla classifica dei SUV più venduti lo conferma: in testa, nel corso del 2025, c’è Jeep Avenger, l’entry level della Casa americana che ha conquistato il titolo di SUV più venduto in Italia nel corso del primo semestre dell’anno.

Più in generale, i modelli di segmento B dominano la classifica dei SUV con ben 8 vetture presenti nella Top 10 assoluta (sempre con i dati aggiornati a ottobre 2025). Questo dato conferma la scelta degli automobilisti italiani che, per gusto o per necessità, puntano su un segmento di auto molto compatte ma rinunciano alle berline per puntare su crossover e Urban SUV, tipologie di veicoli ormai sempre più diffuse nell’offerta dei costruttori.