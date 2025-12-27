Il settore del noleggio, sia a lungo che a breve termine, ha un impatto importante sul mercato italiano delle quattro ruote e sulle immatricolazioni: ecco i dati

123RF Il settore del noleggio ha un peso rilevante per il mercato italiano

Di solito, quando si analizzano i dati sulle immatricolazioni, si considerano i numeri complessivi, ma il totale di auto vendute “nasconde” varie categorie. Le vetture immatricolate per il settore del noleggio, infatti, hanno un peso significativo sul mercato delle quattro ruote, anche se non raggiungono i dati generati dai clienti privati. Analizzare anche questa porzione del mercato, però, permette di capire qual è il reale impatto che il settore del noleggio ha sull’andamento complessivo delle immatricolazioni. Andiamo a fare il punto sui numeri del mercato italiano, in base ai dati UNRAE aggiornati a novembre 2025.

I dati del mercato italiano

Il mercato delle quattro ruote in Italia ha registrato un totale di 1,42 milioni di esemplari immatricolati nel corso del periodo compreso tra gennaio e novembre, con un calo del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le immatricolazioni legate ai privati, con finalità di acquisto del veicolo, sono state circa 765 mila, con un calo del 10% (quindi un dato molto più marcato rispetto al calo dell’intero mercato) e con una quota del 53,6%. Andando ad analizzare la restante porzione del mercato, è possibile verificare l’impatto del noleggio sulle vendite di nuove auto che contribuisce in misura determinante a ridurre il dato percentuale relativo al calo del settore delle quattro ruote in Italia. Ricordiamo che già da tempo si parla di un vero e proprio boom del noleggio in Italia, una formula che piace agli italiani.

Come va il noleggio

Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, nel corso del 2025 sono state immatricolate 325 mila unità con un incremento dell’11,4% su base annua e con una quota di mercato del 22,8% (+2,9 punti percentuale). Per il noleggio a breve termine, invece, il totale è stato di 84.321 unità con un incremento del 10% e con un market share che risulta essere pari al 5,9% (in crescita di 0,2 punti rispetto all’anno precedente). Le autoimmatricolazioni, veicoli nuovi che vengono registrati per la prima volta per raggiungere obiettivi commerciali della casa madre, hanno raggiunto quota 169.629 unità con un incremento del 2% e con un market share dell’11,9% (+0,6 pp). A completare il quadro c’è la categoria Società e enti con 83.599 unità immatricolate (+0,1%) e con una quota di mercato del 5,9% (+0,2 pp).

I dati confermano un peso significativo del settore del noleggio per determinare l’andamento del mercato delle quattro ruote. Considerando le vendite ai privati, infatti, il mercato italiano è in netto calo. Con il supporto del noleggio, invece, le cose cambiano in modo significativo visto che sia il lungo termine che il breve termine stanno facendo segnare dati molto positivi. Complessivamente, inoltre, la quota di mercato supera il 28%. Per una valutazione corretta e dettagliata dell’andamento del mercato è, quindi, importante tenere in considerazione anche questo aspetto che ha un peso significativo nella determinazione dei dati totali, insieme ai numeri legati ai clienti privati alla ricerca di una nuova vettura.