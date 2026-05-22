Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Crescono le importazioni dalla Cina di autovetture

La diffusione di auto cinesi in Europa e, in particolare, in Italia è sempre più evidente. Si tratta di un trend iniziato ormai qualche anno fa e che negli ultimi mesi ha registrato un’accelerazione decisa, con tanti nuovi modelli che si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante nel settore delle quattro ruote.

La maggior parte delle auto commercializzate dalle Case cinesi viene prodotta direttamente in Cina e poi importata in Europa, per raggiungere il mercato italiano. Questo meccanismo ha un impatto sulla bilancia commerciale del nostro Paese che, come confermano i dati ISTAT, vede una sostanziale crescita delle importazioni dalla Cina.

Si tratta di un aspetto inevitabile: le aziende cinesi stanno crescendo sempre di più e sono ormai una realtà del mercato. La rete di produzione in Europa è ancora limitata mentre i meccanismi che regolano le importazioni via nave sono sempre più oliati e rodati. Ecco cosa dicono i dati ISTAT in merito alla questione.

Sempre più auto cinesi

Per quanto riguarda il settore delle quattro ruote, a marzo 2026, le importazioni dalla Cina hanno raggiunto un valore di oltre 523 milioni di euro, con una crescita del 252,5% rispetto ai dati registrati nel mese di marzo dello scorso anno.

Considerando, invece, il primo trimestre del 2026, il valore complessivo delle importazioni ha superato quota 994 milioni di euro, con un incremento del 131,8% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Si tratta di numeri chiari che fotografano al meglio un trend ormai evidente.

Le importazioni di autovetture dalla Cina in Italia continuano a crescere e il ritmo che si registra è significativo. Il 2026, molto probabilmente, continuerà con questa crescita importante che andrà a rafforzare la presenza delle Case cinesi sul mercato italiano.

A facilitare la diffusione delle aziende cinesi è la disponibilità sul mercato di diverse auto sotto i 20.000 euro. Quest’elemento è uno dei principali fattori che sta conquistando i giovani automobilisti.

Un peso sempre più importante

Da segnalare, inoltre, che le importazioni dalla Cina coprono più del 10% delle importazioni complessive di autovetture (pari a 4,893 miliardi di euro) e la crescita registrata in precedenza ha avuto un impatto significativo nella crescita complessiva dell’import di autovetture (+22%).

Questi numeri si ripetono anche nell’analisi trimestrale, dove il totale dell’import tocca un valore di 11,85 miliardi di euro con un incremento percentuale pari a 14,2%. Il principale importatore resta la Germania, con 3,01 miliardi di euro di valore nel trimestre, seguita dalla Spagna, con 1,4 miliardi, e dalla Francia, con poco meno di 820 milioni.

Bisogna sottolineare che l’Italia, per posizione geografica e capacità infrastrutturale, ricopre un ruolo logistico molto importante per l’espansione cinese in Europa, almeno per quanto riguarda il mercato delle quattro ruote. Di conseguenza, gli scambi commerciali e, in particolare, le importazioni di autovetture dalla Cina dovrebbero continuare ad aumentare nel corso del prossimo futuro.

La situazione andrà monitorata periodicamente, ma è chiaro che siamo di fronte a un trend ormai evidente e sempre più definito. La crescita delle Case cinesi sul mercato italiano ed europeo è iniziata e continuerà anche nel corso dei prossimi mesi, con la possibilità di raggiungere volumi sempre più rilevanti.