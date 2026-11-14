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iStock Gli ultimi dati sull'infrastruttura di ricarica in Ue

L’UE ha ormai intrapreso la strada dell’elettrificazione del settore delle quattro ruote, fissando obiettivi molto ambiziosi che stanno trasformando il mercato. Uno degli elementi centrali per il sostegno alla diffusione delle auto elettriche è rappresentato dalle infrastrutture di ricarica. Si tratta di un tema sempre molto attuale, in tutti i Paesi UE, ma che spesso passa in secondo piano, con l’attenzione che si concentra, principalmente, sull’andamento delle vendite delle auto.

Il recente rapporto Transport & Mobility Leuven (TML), diffuso anche da ACEA, ha analizzato vari aspetti del mercato auto in Europa, mettendo in evidenza anche i dati aggiornati sullo stato dell’infrastruttura di ricarica che continua a espandersi. Lo stesso rapporto, però, evidenzia come tale espansione sia disomogenea dal punto di vista geografico. Nel frattempo, l’obiettivo fissato dalla Commissione Europea per il 2030 è ancora molto lontano.

Una crescita continua

Secondo i dati del rapporto, l’infrastruttura pubblica continua a crescere, con una capacità di ricarica nell’UE che ha raggiunto i 42,9 GW a settembre 2026. Il dato in questione comporta un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. Il trend è molto positivo e rappresenta una buona notizia per tutto il mercato europeo, dove le elettriche sono in forte crescita.

Un ulteriore elemento cruciale da considerare riguarda la tipologia delle infrastrutture installate. Sebbene la capacità complessiva sia in aumento, una fetta consistente della rete europea è ancora composta da punti di ricarica in corrente alternata (AC) a bassa potenza, utili per le soste prolungate ma inadatti ai lunghi spostamenti.

Per supportare concretamente l’aumento del parco circolante elettrico e abbattere l’ansia da autonomia, sarà fondamentale che la futura espansione si concentri maggiormente sulle stazioni di ricarica ultra-rapida in corrente continua (DC), specialmente lungo le principali arterie autostradali del continente.

Nel frattempo, le auto elettriche crescono nell’usato. In Italia, invece, a causa della carenza di colonnine, sempre più automobilisti stanno scegliendo soluzioni alternative alle elettriche. Questo trend sta portando a un vero e proprio boom per le ibride e, in particolare, per i modelli con sistema plug-in che possono garantire una buona autonomia in modalità a zero emissioni.

I problemi del settore

L’analisi mette in evidenza, principalmente, due criticità. La prima questione è legata alla diffusione disomogenea dei punti di ricarica, almeno per quanto riguarda l’aspetto geografico. In sostanza, esattamente come avviene per le vendite di auto elettriche, in alcuni Paesi trovare punti per riprirstinare il livello della batteria è semplicissimo, mentre in altri potrebbe essere quasi una missione impossibile, creando non pochi problemi agli automobilisti che optano per la guida a zero emissioni.

C’è poi la questione del target UE. La Commissione Europea, infatti, ha fissato l’obiettivo di 3,5 milioni di punti di ricarica pubblica che dovrà essere raggiunto entro il 2030. Attualmente, siamo a circa 1,2 milioni colonnine (dato aggiornato a settembre 2026). Nei prossimi quattro anni, quindi, bisognerebbe quasi triplicare il numero di colonnine. Si tratta di un risultato molto difficile da raggiungere e che richiederà importanti investimenti in futuro.

Il rapporto TML del terzo trimestre 2026 può essere consultato online tramite il sito ufficiale tmleuven.be.