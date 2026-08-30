Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco i dati aggiornati sulle immatricolazioni

Il mercato delle quattro ruote in Italia sta vivendo un periodo positivo, almeno per quanto riguarda le immatricolazioni. Nonostante la crisi energetica e l’aumento significativo del costo dei carburanti, infatti, le vendite sono in forte miglioramento rispetto allo scorso anno, soprattutto grazie al contributo delle elettriche e delle ibride plug-in.

L’Italia cresce più del mercato europeo ed è anche il “big market” Ue che cresce di più. Considerando anche il Regno Unito, invece, il nostro Paese si piazza al secondo posto per incremento percentuale rispetto al periodo gennaio-luglio 2025. La conferma arriva dai dati pubblicati in questi giorni da ANFIA.

Si tratta di numeri molto interessanti. Dopo anni spesso caratterizzati da chiare difficoltà per il settore, l’Italia sta ora registrando un’espansione importante e può guardare al futuro con fiducia, anche in considerazione del progressivo aumento delle vendite dei modelli a basso o nullo impatto ambientale. Ecco tutti i dati.

Un buon momento per l’Italia

Dopo un mese di luglio positivo (con oltre 123 mila unità immatricolate e una crescita del 3,9% su base annua), l’Italia chiude i primi sette mesi dell’anno in corso con un totale di 1,059 milioni di veicoli. Questo risultato si traduce in un incremento percentuale pari all’8,9% su base annua che conferma il buon momento dell’intero settore. Per maggiori dettagli in merito potete consultare il nostro approfondimento sulle immatricolazioni di auto in Italia con i dati aggiornati a fine luglio, oltre alla classifica delle auto più vendute, anche questa relativa alla fine del settimo mese del 2026.

Tra i dati più interessanti che emergono dall’analisi delle vendite di nuove auto in Italia troviamo le ottime performance per le auto elettriche, in crescita del 71,4%, con una quota di mercato dell’8,1%. Dato positivo anche per le ibride plug-in, che incrementano i volumi del 78,7%, con un market share che raggiunge il 9,2%. Le due categorie combinate sono sempre più vicine a una quota del 20%, valore che potrebbe essere raggiunto nel corso dei prossimi mesi, considerando il trend evidenziato in quest’ultimo periodo.

Gli altri big market

Per quanto riguarda gli altri big market, in Ue nessun mercato riesce a tenere il passo dell’Italia. La Spagna, con un totale di oltre 749 mila immatricolazioni, registra una crescita del 5,8% su base annua mentre la Germania, che arriva a 1,72 milioni di unità distribuite, confermandosi come il primo mercato europeo per volumi, cresce del 5,1%. Incremento decisamente limitato per la Francia, che chiude i primi sette mesi dell’anno con un passo in avanti del 2,6% e un totale di 983 mila unità.

Nel Regno Unito, invece, la crescita percentuale è del 9,5% con ben 1,294 milioni di unità (secondo mercato in Europa per volumi). L’Italia, quindi, si conferma in un ottimo momento, con una crescita percentuale superiore di oltre 3 punti rispetto agli altri big market Ue e con un dato molto vicino a quello del mercato britannico. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane, con i dati completi relativi al mese di agosto.