Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis La Avenger conquista l'Europa

La Jeep Avenger è un modello di grande successo e sta registrando ottimi risultati sia in Italia che in molti altri mercati europei. La vettura ha appena raggiunto un nuovo traguardo di vendite e punta a superare la Jeep Renegade come modello più venduto di sempre per il brand sul mercato europeo.

Il modello è oggi l’entry level del brand. Secondo la Casa, Avenger è in grado di racchiudere al meglio i suoi valori (Libertà, Avventura, Autenticità e Passione) in poco più di 4 metri di lunghezza. I risultati commerciali ottenuti dal progetto premiano il lavoro svolto da Jeep.

Un traguardo importante

Avenger, dal lancio commerciale avvenuto nel corso del 2023, ha totalizzato eccellenti numeri in tutti i principali mercati europei. Il veicolo, venduto in oltre 70 mercati a livello globale, sta diventando il simbolo di Jeep in Europa, dove ha appena raggiunto il traguardo delle 300 mila unità vendute.

Questo risultato rappresenta un passaggio intermedio in vista del raggiungimento del record della Jeep Renegade, che con 610 mila unità distribuite nel corso di tutto il suo ciclo di vita è oggi il modello della Casa più venduto sul mercato europeo.

Ricordiamo che Avenger è molto apprezzata anche in Italia, tanto da conquistare la classifica dei SUV più venduti nel nostro Paese, con buoni risultati commerciali e con numeri che la pongono anche nelle prime posizioni della Top 10 delle auto più vendute in assoluto.

A settembre, nel nostro Paese, Jeep Avenger ha conquistato il primo posto assoluto tra i SUV di tutti i segmenti e motorizzazioni, superando il 5% di quota di mercato. I risultati diventano ancora più interessanti se si analizza la performance del 2026.

In questo caso, il modello si conferma il SUV più venduto in Italia da inizio anno, sfiorando la soglia del 5% di market share. Limitando l’analisi al solo segmento B, invece, la quota sale fino a oltre il 10%. I numeri, quindi, sono chiari. Avenger ha conquistato la clientela italiana e continua a rappresentare un successo per il marchio.

Una gamma articolata

Uno dei motivi del successo dell’Avenger è legato alla sua gamma di motorizzazioni. Il SUV, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti la versione benzina oltre alle versioni e-Hybrid e 4xe. A queste si affianca anche una variante elettrica, pensata per soddisfare le esigenze di chi vuole spostarsi a zero emissioni.

A disposizione dei clienti, inoltre, ci sono soluzioni con cambio manuale e con cambio automatico oltre che con trazione anteriore e trazione integrale. La flessibilità è resa ancora più evidente dai quattro allestimenti ( Longitude, Altitude, Summit e la serie speciale 85° Anniversario) che diventano tre per la 4xe (Upland, Overland e 85° Anniversario).

La dotazione include anche tanta tecnologia, con i fari Matrix LED, una telecamera anteriore supplementare, che consente di ricreare digitalmente sul touch-screen una visuale dall’alto a 360°, e anche sistemi avanzati per la guida assistita di Livello 2.

Per tutti i dettagli sul modello vi rimandiamo al nostro approfondimento su motorizzazioni e prezzi di Avenger.