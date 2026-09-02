Jeep Avenger domina il mercato dei SUV in Italia e trascina il brand

Continua la crescita di Jeep in Italia: Avenger è il SUV più venduto sul mercato e si conferma un punto di riferimento della gamma del brand

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Jeep Avenger è uno dei modelli di riferimento della gamma del Gruppo Stellantis e, mese dopo mese, si sta confermando come il SUV preferito dagli italiani. A ribadire questo successo sono i dati diffusi dall’azienda e basati sull’elaborazione di Dataforce.

I risultati commerciali ottenuti dal modello sul mercato italiano sono davvero positivi. Oltre ad Avenger, il brand di Stellantis sta registrando ottimi numeri anche con la Nuova Compass, sempre più apprezzata nel segmento C.

Un successo continuo

Jeep Avenger, dopo i primi otto mesi del 2026, si conferma un successo commerciale ed è oggi il SUV più venduto in Italia, andando a occupare anche la seconda posizione nella classifica delle auto più vendute in assoluto sul mercato. Il modello è stato il SUV numero uno ad agosto, con una quota del 3,95% ed è quello con più immatricolazioni nel 2026 nel nostro Paese, con una quota prossima al 5%.

Considerando solo il segmento B del mercato, invece, Avenger può contare su un market share del 10,2%, con riferimento alle immatricolazioni comprese tra gennaio e agosto. Estendendo l’analisi a tutto il mercato, la quota del modello di Jeep, secondo solo alla Panda per immatricolazioni, risulta essere pari al 2,56%.

I numeri sono chiari: Avenger sta conquistando gli automobilisti italiani. Alla base del dominio ci sono diversi fattori, a partire dalla qualità del progetto, con il suo stile unico. Da non sottovalutare la varietà della gamma di motorizzazioni, con opzioni in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze, grazie a unità a benzina, modelli ibridi e una versione elettrica.

Dopo un ottimo 2025, Avenger si prepara a chiudere anche il 2026 da protagonista, anche grazie a un primo semestre da record.

Bene anche la Compass

Salendo di segmento, è possibile verificare il successo della Nuova Jeep Compass che, mese dopo mese, sta consolidando la sua posizione nella Top 10 della classifica dei SUV di segmento C, una porzione di mercato ricca di opzioni e con concorrenti molto agguerriti.

Di recente, la gamma Compass si è ampliata con l’apertura degli ordini della nuova versione 4xe a trazione integrale, capace di erogare 375 CV. Il modello è oggi disponibile a partire da 33.900 euro, sfruttando le promozioni della Casa.

Un 2026 positivo per Jeep

Il successo di Avenger e del resto della gamma si traduce in un ottimo 2026 per Jeep in Italia. Il marchio ha una presenza stabile nella top ten delle passenger car e ora può contare su una quota di mercato del 3,64%.

Si tratta di un dato sicuramente positivo, che conferma l’ottimo lavoro svolto da parte del marchio di Stellantis che, modello dopo modello, è riuscito a costruire una gamma completa e ricca di opzioni, in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Staremo a vedere come andrà l’ultimo terzo del 2026 ma le premesse per un nuovo periodo positivo ci sono tutte, soprattutto a seguito delle ottime performance registrate, in particolare da Avenger, nel corso dei primi otto mesi dell’anno.