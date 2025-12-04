I dati di vendita di novembre 2025 confermano il successo di Jeep Avenger: il modello è il SUV più venduto in Italia ed è al terzo posto della classifica assoluta

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Avenger non si ferma: è il SUV più venduto in Italia

Jeep Avenger, mese dopo mese, si sta ritagliando uno spazio da vero protagonista del mercato italiano. Il B-SUV, anche grazie a una gamma articolata e ricca di varianti, è riuscito a convincere i clienti e sta registrando ottimi risultati di vendita. La conferma arriva dai dati delle immatricolazioni di novembre 2025 che certificano l’ottimo lavoro svolto da Jeep e il successo costante di Avenger, anche tra i modelli a zero emissioni.

Un SUV di successo

I dati sulle immatricolazioni in Italia a novembre 2025 confermano gli ottimi numeri di Jeep Avenger. Il modello, entry level della gamma Jeep, è da tempo nella Top 10 delle auto più vendute in Italia e sta rafforzando, sempre di più, la sua leadership del segmento dei SUV. I dati sul parziale annuo del 2025, considerando il periodo gennaio – novembre, evidenziano per Avenger una quota di mercato del 5,63% nel comparto.

Nel periodo considerato, il modello di Jeep ha raggiunto oltre 45 mila unità immatricolate, conquistando la terza posizione nella classifica generale dei modelli più venduti. Lo scorso anno, dopo i primi undici mesi dell’anno, il SUV del marchio di Stellantis aveva venduto circa 38 mila unità. Il salto in avanti è significativo e conferma l’ottimo stato di salute di Avenger, sempre più punto di riferimento per Jeep, in Italia e in molti altri mercati europei.

Ottimi risultati anche per l’elettrica

Uno dei segreti del successo di Avenger è rappresentato da una gamma di motorizzazioni particolarmente ricca con soluzioni in grado di soddisfare appieno la clientela. Tra le opzioni disponibili c’è anche la versione elettrica che si conferma uno dei modelli più apprezzati in Italia. Come confermato anche dai dati UNRAE, la Avenger a zero emissioni ha già raggiunto quota 2.379 unità immatricolate, piazzandosi nella Top 10 delle elettriche più vendute nel 2025. La vettura è anche leader del segmento dei B-SUV elettrici con una quota del 16%. Ad affiancare questa variante troviamo la versione benzina con cambio manuale, la e-Hybrid con il motore ibrido a 48 V e la più recente 4xe con trazione integrale elettrificata.

Il SUV che trascina Jeep

Il marchio Jeep sta attraversando una fase di transizione, con immatricolazioni in calo, anche per via dell’uscita di scena della Renegade. Le vendite nel corso del 2025, per il mercato italiano, sono in leggero calo (-7,94% come confermano i dati UNRAE) ma i numeri continuano a essere alti, con quasi 60.000 unità vendute da inizio anno e con una quota di mercato del 4,18%. Avenger è oggi un vero e proprio punto di riferimento per il brand del Gruppo Stellantis.

Per il futuro, il B-SUV continuerà a ricoprire un ruolo di primo piano per Jeep che, nel frattempo, sta lavorando a un importante aggiornamento della gamma, a partire dal lancio della Nuova Compass che andrà ad arricchire ulteriormente l’offerta con l’obiettivo di invertire la tendenza e registrare un 2026 positivo dopo un 2025 che, almeno in Italia, si chiuderà con il segno meno per quanto riguarda le immatricolazioni.