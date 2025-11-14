Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

La Jeep Renegade ha rappresentato un punto di svolta per la storia del marchio, soprattutto per quanto riguarda la sua espansione sul mercato globale, oltre ai confini americani. Il crossover, fin dalla sua presentazione, ha avuto un legame strettissimo con l’Italia. Il motivo è molto semplice: la Renegade è stata prodotta nello stabilimento di Melfi dove, alcune settimane fa, è stato assemblato l’ultimo esemplare che ha segnato la fine della carriera del modello.

Oltre ad aprire la strada all’arrivo di altre Jeep “europee”, come la Compass, prodotta proprio a Melfi, e la Avenger, nel corso degli anni, Renegade ha registrato volumi di vendita elevati, contribuendo alla crescita del marchio in Europa. Gli automobilisti italiani hanno apprezzato fin da subito il progetto che, anno dopo anno, ha raggiunto risultati commerciali importanti, almeno fino al calo di vendite, coinciso con l’avvio del programma di elettrificazione e anche con il lancio della già citata Avenger che, probabilmente, ha creato una concorrenza interna alla Renegade. I dati di vendita in Italia, in ogni caso, sono più che positivi. Nel corso di oltre 10 anni di carriera, il modello ha conquistato decine di migliaia di automobilisti.

I risultati della prima Jeep italiana

Come confermano i dati di vendita annuali di UNRAE, la Jeep Renegade si è affermata subito come uno dei modelli più apprezzati dagli automobilisti italiani. Dopo la presentazione ufficiale al Salone di Ginevra 2014 e il successivo lancio commerciale, avvenuto nella seconda metà dello stesso anno, il crossover è riuscito a ritagliarsi il suo spazio da protagonista sul mercato. Nel suo primo anno “pieno” di commercializzazione, il 2015, il modello ha registrato 23.096 unità immatricolate in Italia, continuando a crescere nel 2016, con 34.343 unità, e nel 2017, con 37.632 unità. Nel 2018, con il primo restyling, è stato raggiunto anche il picco di immatricolazioni, con ben 41.960 esemplari venduti in Italia. Il record è stato sfiorato nuovamente nel 2019, con 41.638 unità. In questi due anni, il modello è riuscito a scalare la classifica di vendite italiana, arrivando fino al 5° posto (nel 2018) e poi al 6° (nel 2019), considerando tutti i segmenti di mercato. Si tratta dei picchi di vendita registrati dal modello che ha appena registrato la fine della produzione a Melfi.

L’elettrificazione e il calo

Il 2020 è stato l’anno della svolta per la Jeep Renegade. Nonostante la pandemia, che arrivò a paralizzare il mercato delle quattro ruote per diversi mesi, il crossover ha registrato un importante aggiornamento con il debutto della versione 4xe, l’attesa variante con sistema Plug-in Hybrid. Nel corso del 2020, le immatricolazioni si sono fermate a 31.088 esemplari mentre nel 2021, anno caratterizzato dal lancio delle versioni ibride, le unità immatricolate sono arrivate a 35.334 unità. Gli ultimi anni hanno visto un progressivo calo di performance di vendita della Renegade, con 29.954 unità distribuite nel 2022 e 29.326 nel corso del 2023.

Con l’arrivo di Avenger, che ha attirato una parte della potenziale clientela, le vendite di Renegade sono diminuite ulteriormente, chiudendo il 2024 con 13.510 unità. Considerando anche i dati del primo anno (2014) e quelli parziali dell’ultimo (2025) di commercializzazione, in Italia sono stati immatricolati oltre 320.000 esemplari di Jeep Renegade, modello che continua a essere molto gettonato sul mercato dell’usato e che, ancora per molti anni, sarà facile da avvistare in strada. Tanti automobilisti italiani hanno dato fiducia a Jeep, già nei primi anni, contribuendo alla trasformazione del brand in un marchio globale e in grado di raggiungere risultati commerciali importanti anche sul mercato europeo. Il successo di Renegade ha preparato il terreno all’arrivo di modelli come Avenger, che oggi è il SUV più venduto in Italia e, in generale, uno dei più acquistati dagli italiani.