Continua la crescita di Kia in Italia: il marchio sta facendo segnare numeri molto positivi nel 2026 grazie soprattutto a Picanto e Sportage

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Ufficio Stampa Kia Il 2026 è molto positivo per Kia

Il mercato delle quattro ruote in Italia è in crescita e alcuni brand stanno facendo registrare numeri ben superiori alla media. Non è il caso solo dei marchi cinesi, che rappresentano una novità per il settore, ma anche Case “storiche” e presenti da tempo in Italia stanno vivendo un 2026 molto positivo.

Un esempio in tal senso è rappresentato da Kia che, considerando i dati UNRAE aggiornati a fine maggio scorso, sta registrando un 2026 molto positivo, con un deciso passo in avanti rispetto ai risultati dello scorso anno e con una crescita percentuale superiore a quella del mercato italiano.

Andiamo ad analizzare tutti i numeri.

Una crescita significativa

Kia sta vivendo un ottimo momento in Italia e la conferma arriva dai dati del mese di maggio 2026. La Casa coreana, infatti, ha registrato un totale di 4.427 unità immatricolate con un incremento del 27,73% delle vendite rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Questo risultato si traduce in una quota di mercato pari al 2,95%. Il dato di Kia è nettamente superiore alla media del mercato italiano, cresciuto solo del 7,6% nel corso del mese di maggio.

Questi numeri si riflettono anche sull’andamento delle vendite nel cumulato annuo. Tra gennaio e maggio, infatti, le immatricolazioni di Kia continuano a crescere, con il brand che ha venduto 22.441 unità nel corso del periodo considerato.

Il dato in questione si traduce in una crescita percentuale del 15,81% e in una quota di mercato del 2,84%. Anche in questo caso, Kia ha battuto nettamente il mercato delle quattro ruote italiano, in crescita del 9,4% su base annua.

I modelli che contribuiscono al successo

La crescita di Kia è certificata anche dal successo registrato da alcuni modelli che spingono le vendite del brand sul mercato italiano. Un esempio in tal senso è rappresentato dalla Kia Picanto. La segmento A del marchio è una delle pochissime vetture davvero economiche disponibili sul mercato e può rappresentare oggi una valida alternativa alla più diffusa Fiat Panda.

Con poco meno di 7 mila unità vendute nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, infatti, la Picanto oggi vale circa un terzo delle vendite del brand. Da segnalare che la vettura è cresciuta tanto rispetto allo scorso anno, con un incremento del 22%. Si tratta di un dato che chiarisce l’apprezzamento degli automobilisti per questo modello.

Un altro modello simbolo del brand è la Kia Sportage, che occupa un ruolo di riferimento assoluto nel segmento C del mercato. La vettura ha ottenuto 10.564 unità immatricolate (poco meno del 50% del totale delle vendite del brand) e ha sfiorato la leadership del suo segmento (distante poco più di 200 unità). Da segnalare anche la crescita registrata rispetto allo scorso anno.

Sportage, infatti, ha venduto quasi 2 mila unità in più rispetto al 2025, con un incremento del 20% su base annua. Picanto e Sportage sono due modelli molto diversi e che puntano su target di clienti specifici. Con questi due modelli, in particolare, Kia si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante in Italia, con numeri che confermano l’ottimo lavoro svolto dal brand nel corso di questi mesi.