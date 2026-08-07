Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Un nuovo record per Leapmotor

Il programma di crescita di Leapmotor continua con un ritmo davvero elevato. Il brand ha appena chiuso un mese di luglio con numeri record, riuscendo a più che raddoppiare la sua performance rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La startup cinese, che opera in Europa con una joint venture con Stellantis, si sta affermando come uno dei marchi in maggiore crescita sul mercato, con ampi margini di miglioramento e con obiettivi molto ambiziosi. Andiamo a riepilogare i numeri forniti direttamente da Stellantis che fotografano al meglio il percorso di espansione di Leapmotor.

Un mese di luglio straordinario

Leapmotor ha raggiunto un traguardo molto importante nel corso del mese di luglio, con un totale di 101.267 veicoli consegnati a livello globale. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno si tratta di una crescita del 102%. In sostanza, il brand ha più che raddoppiato le consegne, confermando il suo ottimo stato di salute e rafforzando la sua posizione sul mercato, con l’obiettivo di espandersi anche in futuro.

Da segnalare, inoltre, che luglio rappresenta il quinto mese consecutivo di crescita con il brand che ha incrementato dell’8,45% le consegne rispetto a giugno, chiuso con poco più di 93 mila unità. Anche il parziale annuo è molto positivo. Leapmotor, infatti, ha raggiunto 457 mila veicoli consegnati, facendo segnare una crescita del 68,42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un ruolo importante nel programma di crescita della Casa lo ricopre, chiaramente, la Cina, dove la gamma si sta arricchendo, con l’azienda che ha introdotto le versioni aggiornate di C10, C11 e C16, insieme al suo primo MPV, il D99, e ha lanciato le nuove versioni della berlina B01 e del SUV B10. Sempre sul mercato cinese sono stati aperti i preordini della nuova compatta elettrica A05, uno dei modelli chiave per il futuro del marchio nel Paese.

Sempre più protagonista in Italia

Leapmotor è sempre più protagonista anche in Italia, dove ha appena chiuso il mese di luglio con più di 1.000 unità immatricolate. Per l’azienda, il dato parziale annuo è ottimo: nei primi sette mesi dell’anno, infatti, le immatricolazioni complessive sono state superiori a quota 25 mila unità (lo scorso anno erano meno di 2 mila).

Il modello di riferimento della gamma è, senza dubbio, la T03. La piccola elettrica, infatti, ha raggiunto quota 22 mila unità distribuite sul mercato italiano, diventando, con ampio margine, l’auto elettrica più venduta nel nostro Paese (il secondo modello supera di poco quota 5 mila unità) e una delle auto più vendute in assoluto.

Leapmotor sta ampliando la sua gamma in Italia, con nuovi modelli come la B10, e ha l’obiettivo di continuare a crescere, in modo da diventare un brand di riferimento del mercato per tutti gli automobilisti italiani alla ricerca di una vettura a zero emissioni. Staremo a vedere quali saranno i risultati futuri.