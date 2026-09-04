Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Leapmotor Cresce ancora Leapmotor

Leapmotor continua il suo programma di crescita a livello globale, confermandosi come uno dei brand di riferimento del mercato, soprattutto in ottica futura. L’azienda ha comunicato i risultati globali di agosto 2026.

I numeri parlano chiaro: la Casa, che in Europa opera con una joint venture con Stellantis, ha appena chiuso un nuovo mese da record, con consegne in crescita e risultati che confermano l’ottimo stato di salute dell’azienda. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito ai numeri annunciati dall’azienda.

Un agosto da record

Nel corso del mese appena terminato, Leapmotor ha registrato un totale di 103.129 veicoli consegnati a livello globale. Si tratta di un ottimo risultato che ha anche un valore simbolico per il brand, considerando gli obiettivi per i prossimi anni.

Per la seconda volta consecutiva, infatti, è stato superato il muro delle 100.000 unità in un mese. I dati di agosto, inoltre, rappresentano un nuovo record di consegne. Leapmotor ha ritoccato questo record per il quinto mese consecutivo, confermando la sua crescita continua nel corso del 2026, dopo l‘ottimo dato di luglio.

Rispetto allo scorso anno, le consegne sono aumentate dell’80,72% su base annua. Attualmente, Leapmotor si è classificata tra i primi 4 marchi globali di veicoli elettrici per passeggeri e tra i primi 3 marchi cinesi.

Un 2026 molto positivo

Andando a considerare i risultati dei primi 8 mesi del 2026, Leapmotor ha consegnato un totale di 560 mila unità nel corso dei primi 8 mesi dell’anno, facendo segnare un incremento del 70,55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I risultati dal debutto sul mercato

Le consegne cumulative dell’azienda dall’inizio delle vendite di veicoli nel 2020 hanno raggiunto quota 1.759.320 unità, con una crescita costante, mese dopo mese e anno dopo anno. L’azienda ha superato quota 1,5 milioni di unità consegnate a inizio 2026 e ora guarda avanti con l’obiettivo di raggiungere quanto prima i 2 milioni. Questo traguardo potrebbe essere raggiunto nel giro dei prossimi 2-3 mesi.

I dati in Italia

È interessante sottolineare anche che i numeri della Casa sono registrati in Italia. Tra gennaio e agosto 2026, infatti, Leapmotor ha registrato un totale di oltre 26 mila immatricolazioni sul mercato italiano (lo scorso anno erano meno di 3 mila dopo i primi 8 mesi). Il nostro rappresenta quasi il 5% delle vendite dell’azienda ed è destinato a diventare sempre più importante in futuro.

Il brand ha oggi una quota di mercato del 2,44% e guida il mercato delle auto elettriche grazie al successo della T03, modello che ha superato quota 22 mila unità sul mercato, diventando una delle più grandi sorprese del settore delle quattro ruote nel 2026. La gamma, inoltre, continua ad arricchirsi anche con altri modelli.

Gli appuntamenti per il futuro

Il prossimo 16 settembre, in occasione della Conferenza annuale sulla tecnologia, Leapmotor ha anticipato l’arrivo di diverse novità. In particolare, è previsto il debutto di una nuova generazione di tecnologie di guida assistita basate su modelli globali, insieme ai suoi ultimi progressi nei sistemi di batterie, motori e controlli elettrici.