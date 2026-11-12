Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Numeri record per Leapmotor

Leapmotor continua a crescere, con numeri record che sottolineano il successo globale della sua gamma. La conferma arriva dai dati registrati nel corso del mese di ottobre, chiuso con un nuovo primato in termini di consegne. A sostenere i risultati c’è anche l’ottima performance registrata sul mercato italiano dove il brand si sta ritagliando uno spazio da protagonista nel settore delle auto elettriche, grazie a modelli economici che soddisfano appieno gli utenti.

Un ottimo mese di ottobre

Secondo quanto rivelato dalla Casa, il mese di ottobre è stato da record con un totale di 106.127 consegne e una crescita del 51% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando le consegne furono circa 70 mila. In termini assoluti, il miglioramento è stato di oltre 35 mila unità. Per Leapmotor si tratta del quarto mese consecutivo da oltre 100 mila unità consegnate su scala globale. Il brand continua a macinare ottimi numeri e conquista la Top 10 delle elettriche più vendute in Italia.

Un anno da record

Per Leapmotor, il 2026 sarà un anno da record e la conferma arriva dai dati sul parziale dei primi 10 mesi. Tra gennaio e ottobre, infatti, l’azienda ha consegnato oltre 777 mila vetture, facendo segnare un incremento del 65,88% su base annua.

Il trend è ormai chiaro: Leapmotor sta viaggiando su dati sensibilmente superiori rispetto a quelli dello scorso anno. A partire dal debutto sul mercato, invece, il brand ha già raggiunto e superato quota 1,9 milioni di vetture.

Considerando l’attuale media mensile, stabilmente ancorata al di sopra della soglia psicologica delle 100 mila unità, Leapmotor si prepara a un bimestre conclusivo che potrebbe aggiornare ulteriormente i propri primati storici.

Se il tasso di incremento anno su anno dovesse confermarsi sui ritmi visti fino a ottobre, l’azienda chiuderà il 2026 posizionandosi tra i player più performanti a livello globale nella transizione all’elettrico, consolidando le proprie quote di mercato sia in madrepatria che nei nuovi territori di esportazione.

Il successo di Leapmotor in Europa, che ha anticipato l’arrivo di novità per la gamma in occasione del Salone di Parigi 2026, sta dando un contributo importante anche alla crescita di Stellantis che, mese dopo mese, continua a rafforzare la sua presenza sul mercato, con risultati davvero significativi.

I numeri in Italia

Leapmotor continua a crescere anche in Italia, con dati sempre più solidi. Nel corso del mese di ottobre, infatti, il brand ha raggiunto quota 1.600 unità immatricolate sul mercato, con un incremento del 455% rispetto all’ottobre dello scorso anno.

Per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – ottobre), invece, le vendite hanno raggiunto un totale di oltre 30 mila esemplari con un incremento del 949% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un market share del 2,14%. Il ritmo di crescita continua a essere molto sostenuto e potrebbe continuare anche nel corso dei prossimi mesi.

In un mercato dell’auto che sta attraversando una fase di transizione complessa, la capacità di Leapmotor di intercettare la domanda reale degli acquirenti rappresenta uno dei fenomeni commerciali più interessanti di questo 2026. Staremo a vedere come andranno le vendite del marchio nel corso delle prossime settimane.