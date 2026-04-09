Leapmotor continua a registrare vendite positive e ha appena conquistato la leadership tra le startup NEV per volumi di vendita su scala globale

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Leapmotor

Leapmotor sta crescendo sempre di più, andando a ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato globale delle quattro ruote, dalla Cina all’Europa. La strategia di crescita della Casa cinese, che opera sul mercato globale con Leapmotor International, una joint venture con Stellantis, si sta rivelando vincente. Modello dopo modello, infatti, l’azienda continua a registrare ottimi risultati, rafforzando la sua presenza sul mercato e ritagliandosi uno spazio sempre più da protagonista. La conferma arriva dagli ultimi anni di vendita. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un ruolo da protagonista

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2025, Leapmotor ha iniziato il 2026 continuando il percorso che aveva seguito l’anno precedente. Come confermato con un comunicato stampa diffuso dalla Casa, Leapmotor si è collocata al primo posto tra le start-up di veicoli a nuova energia (NEV) sia nel mese di marzo sia nell’intero primo trimestre 2026.

Nel corso del mese di marzo, in particolare, è stata raggiunta la quota di 50.029 unità di veicoli consegnati, considerando sia il mercato interno che le esportazioni, per una crescita del 34,87% rispetto all’anno precedente. A contribuire ai risultati sono stati anche i dati di vendita in Italia.

Per quanto riguarda il primo trimestre del 2026, invece, le consegne hanno raggiunto quota 110.155 veicoli, anche in questo caso considerando sia il mercato interno che le esportazioni verso l’estero. Il dato in questione si traduce in una crescita percentuale del 25,82% su base annua.

Per sostenere la sua crescita in futuro, Leapmotor punta a rafforzare ulteriormente la gamma, accelerando il lancio di nuovi modelli. Il prossimo 16 aprile, ad esempio, sarà una data da cerchiare sul calendario con la presentazione ufficiale di D19, il nuovo SUV ammiraglia del brand.

Successivamente, il 24 aprile, a margine del Salone dell’auto di Pechino, è previsto il debutto della versione Ultra della Lafa 5, fastback elettrica che a livello globale è nota come B05. Complessivamente, Leapmotor punta a lanciare quattro nuovi modelli nel corso del 2026 (A10, D19, A05 e D99) che dovrebbero rappresentare circa il 60% del fatturato annuo del brand in futuro.

Un 2026 di successo anche in Italia

Leapmotor si sta ritagliando uno spazio sempre più da protagonista sul mercato italiano, dopo le buone performance registrate nel corso del 2025. La conferma arriva dai dati UNRAE relativi al primo trimestre del 2026. Nel corso dei primi tre mesi dell’anno, infatti, l’azienda ha venduto in Italia più di 11 mila unità, facendo registrare una crescita del 1927% rispetto ai dati dell’anno precedente. Questo risultato ha permesso alla Casa di toccare una quota di mercato del 2,4%.

Un ruolo enorme nel successo di Leapmotor in Italia lo sta ricoprendo la city car T03, protagonista di un primo trimestre da record con un totale di 10.749 unità vendute. Per la segmento A c’è anche la conquista della prima posizione della classifica delle auto elettriche più vendute in Italia, sfruttando appieno la crescente richiesta di modelli a zero emissioni che si sta registrando nel nostro Paese. La Leapmotor, anche grazie a un prezzo più accessibile, vende quasi 5 volte in più rispetto al secondo modello più venduto in Italia tra quelli a zero emissioni, la Tesla Model Y.