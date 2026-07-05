Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis La crescita di Leapmotor non si ferma

Il mercato delle quattro ruote in Europa sta registrando, in questi mesi, l’ascesa di una nuova protagonista. Leapmotor, attiva sul mercato europeo con la joint venture con Stellantis, sta crescendo e diventa un brand sempre più diffuso. I numeri parlano chiaro e, soprattutto in Italia, Leapmotor ha ormai intrapreso la strada per diventare uno dei riferimenti del settore.

Protagonista in Europa

Leapmotor ha appena avviato la sua crescita in Europa con l’obiettivo di raggiungere, progressivamente, tutti i mercati. Nel frattempo, le vendite iniziano a crescere. I dati ACEA, aggiornati a fine maggio 2026, confermano l’ascesa del brand che ha registrato oltre 43 mila unità immatricolate, incrementando di oltre il 550% i risultati ottenuti nel corso dei primi cinque mesi dello scorso anno. Questo dato vale una quota di mercato dello 0,7% in Europa, considerando tutti i Paesi Ue, i Paesi Efta e il Regno Unito. Si tratta di numeri destinati a migliorare ancora, considerando l’obiettivo del brand di espandere la sua presenza a nuovi mercati nel corso del prossimo futuro. Ricordiamo che il brand ha appena lanciato la nuova berlina B05, un’elettrica che punta a conquistare il mercato con un prezzo decisamente interessante.

Un 2026 da record in Italia

Per Leapmotor, i numeri sono ancora più interessanti se si guarda al mercato italiano che rappresenta oggi il riferimento assoluto del brand e, quindi, la base di partenza da cui partire per conquistare il mercato europeo nella sua interezza. Insieme a BYD e ad altri brand cinesi, oggi Leapmotor rappresenta una delle nuove protagoniste del mercato, con volumi destinati a crescere sempre di più.

Considerando i dati aggiornati alla fine del primo semestre, Leapmotor ha registrato oltre 24 mila immatricolazioni sul mercato italiano. Il dato è particolarmente rilevante, soprattutto se si considera che lo scorso anno, dopo i primi sei mesi, le vendite si fermarono a meno di 2 mila unità. Il risultato ottenuto nel primo semestre del 2026 ha permesso a Leapmotor di raggiungere un market share del 2,59% che rende il brand uno dei grandi protagonisti del mercato.

Il successo di Leapmotor è legato a doppio filo al successo della T03, la piccola elettrica economica che sta conquistando il mercato. Al termine dei primi sei mesi dell’anno, infatti, la vettura ha raggiunto quota 21,8 mila unità immatricolate, piazzandosi al secondo posto della classifica delle auto più vendute del segmento A e nella Top 10 delle auto più vendute in assoluto nel semestre.

La T03 è anche l’auto elettrica più venduta in Italia, con volumi complessivi pari a circa quattro volte quelli della seconda classifica. Si tratta, quindi, di un modello di grandissimo successo. I risultati di Leapmotor andranno monitorati in futuro con molta attenzione. Il brand punta a crescere e registrare risultati sempre migliori, con l’obiettivo di affermarsi come un riferimento assoluto del mercato italiano ed europeo, con una particolare attenzione alla mobilità a zero emissioni.