Ufficio Stampa Stellantis Un mese da record per Leapmotor

Il mese di febbraio 2026 appena concluso segna un vero e proprio punto di svolta per Leapmotor che schiaccia sull’acceleratore e registra un risultato molto positivo nel corso del secondo mese dell’anno sul mercato italiano. La conferma è arrivata direttamente da un comunicato del Gruppo Stellantis che ha illustrato i dati elaborati da Dataforce. Andiamo ad analizzare i numeri del brand.

Un febbraio da record

Quello appena concluso è stato un mese da ricordare per Leapmotor, marchio attivo in Italia nell’ambito della joint venture Leapmotor International che fa capo direttamente a Stellantis. Nel corso del secondo mese dell’anno, infatti, il brand ha registrato un totale di 5.006 immatricolazioni, portando la sua quota di mercato fino al 3,2%. Considerando solo il mercato dei privati, inoltre, il market share è del 6%. Rispetto allo scorso anno, la crescita è stata del 2196% (nello stesso periodo dello scorso anno le vendite sono state pari ad appena 379 unità).

Un successo elettrico

Leapmotor si sta affermando come un marchio di riferimento per la mobilità a zero emissioni in Italia. Anche in questo caso, i numeri di febbraio parlano chiaro. La Casa, infatti, ha conquistato la leadership del mercato delle auto elettriche raggiungendo una quota di mercato del 39,3%. Questo dato è ancora più impressionante se si considera il market share per il mercato dei privati dove il brand ha toccato quota 51,4%.

Ottimi numeri per la T03

A trascinare Leapmotor è il successo della T03. Il modello in questione ha conquistato il titolo di auto elettrica più venduta in Italia ed è stata anche la seconda city car più venduta sul mercato, dopo la best seller Fiat Panda, e la quarta auto più venduta in assoluto, dopo la stessa Panda, la Jeep Avenger e la Grande Panda. Se siete interessati ad approfondire la classifica di vendite in Italia aggiornata a febbraio 2026 vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle 10 auto più vendute in Italia.

Dando uno sguardo ai dati UNRAE, inoltre, notiamo che la T03 ha raggiunto 4.778 unità vendute nel corso del mese di febbraio e 5.727 unità da inizio anno. La vettura ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un posto di primo piano sul mercato, anche grazie a un listino prezzi particolarmente interessante per gli automobilisti alla ricerca di un modello con un prezzo accessibile.

La crescita di Leapmotor in Italia, in ogni caso, non è legata solo alla city car ma riguarda un processo molto più articolato che considera più fronti. Come confermato dall’azienda, infatti, la rete di assistenza è in costante potenziamento e la gamma inizia a registrare l’arrivo di nuovi modelli per offrire agli automobilisti opzioni sempre più complete in fase di acquisto.

Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, ha commentato in questo modo il risultato ottenuto dal marchio in Italia: