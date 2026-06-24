Continua la crescita di Mazda che sta facendo registrare numeri molto positivi nel corso del 2026, sia in Italia che in Ue. Ecco tutti i dati

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Ufficio Stampa Mazda Numeri molto positivi per Mazda

Tra le protagoniste del mercato delle quattro ruote nel 2026 c’è, senza dubbio, Mazda. La Casa nipponica sta vivendo un periodo molto positivo, con numero in netta crescita in termini di unità immatricolate. Considerando il periodo gennaio – maggio 2026, infatti, si nota un trend ormai evidente. Sia in Italia che nel resto d’Europa, infatti, il marchio sta registrando ottimi risultati. Andiamo ad analizzare i numeri.

Crescita record in Italia

Mazda sta vivendo un periodo molto positivo in Italia. Nonostante un mese di maggio in linea con lo scorso anno, infatti, la Casa nipponica si dimostra in forte crescita, come confermato dai dati UNRAE. Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, Mazda ha venduto 6.244 unità con una crescita del 31% su base annua. Si tratta di un dato significativo, anche in considerazione del fatto che il mercato italiano, nello stesso periodo di tempo, è cresciuto “solo” del +9,4%.

Questo risultato, quindi, ha permesso a Mazda di incrementare la sua quota di mercato, ora pari allo 0,79%. Il target dell’1% non è poi così lontano. Anche se non rientra tra i marchi che vendono di più in Italia, Mazda si sta comunque ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato e continuerà a essere un riferimento per il futuro.

Protagonista anche in Europa

I risultati in Italia confermano l’ottimo stato di salute di Mazda, che sta crescendo anche grazie a una gamma sempre più completa e articolata. Il brand nipponico punta in alto e sta conquistando uno spazio sempre più rilevante in Europa.

La conferma, anche in questo caso, arriva dai dati sulle immatricolazioni. I numeri forniti da ACEA ci forniscono un dato aggiornato chiaro che fotografa bene la situazione. Ricordiamo che potete consultare il nostro approfondimento per un quadro aggiornato sulle vendite in Europa.

Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, infatti, Mazda ha venduto oltre 73mila unità in tutta Europa (considerando Ue, Paesi Efta e Regno Unito). Questo dato si traduce in una crescita dell’11% rispetto allo scorso anno a fronte di un mercato che cresce del 4%.

Il raffronto è ancora più interessante se si considera il solo mercato Ue, dove Mazda sta espandendo in misura evidente il suo raggio d’azione. La Casa nipponica, infatti, ha chiuso i primi cinque mesi dell’anno in corso con oltre 58 mila unità vendute in Ue e con una crescita che sfiora il 20% su base annua.

Si tratta di numeri importanti e che vanno a certificare l’ottimo lavoro svolto da Mazda nel corso di questi ultimi anni. La Casa ha arricchito la sua gamma, introducendo nuovi modelli ed espandendosi in altri segmenti di mercato.

Gli investimenti stanno dando i loro frutti, permettendo al brand di poter contare su una presenza sempre più capillare sul mercato delle quattro ruote. Nelle prossime settimane, con l’arrivo dei dati definitivi del primo semestre, avremo le idee più chiare sulla crescita dell’azienda.