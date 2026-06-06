In Europa continua il calo di auto benzina e diesel mentre le elettriche e le ibride plug-in sono in crescita: ecco i dati che confermano il trend

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iStock Elettriche e ibride plug-in spingono le vendite in Europa

Nel corso dei primi mesi del 2026, il mercato delle quattro ruote in Europa ha registrato una sostanziale crescita delle immatricolazioni, ma con differenze significative per quanto riguarda le alimentazioni. In particolare, le auto elettriche e le auto ibride plug-in sono in forte crescita e, mese dopo mese, diventano sempre più un riferimento del mercato, contribuendo all’elettrificazione e alla progressiva riduzione delle vendite di auto benzina e diesel. Andiamo ad analizzare i dati forniti da ACEA che chiariscono l’andamento del mercato in base alle differenti tipologie di alimentazione.

Un mercato in crescita

Come abbiamo già visto nell’approfondimento dedicato, il mercato delle quattro ruote in Europa sta crescendo. Tra gennaio e aprile, infatti, sono state vendute oltre 4,6 milioni di unità con un incremento del 4,8% su base annua. Il dato in questione si riferisce all’andamento di tutto il mercato. Considerando solo il mercato Ue (quindi senza includere il Regno Unito e i Paesi Efta), le vendite sono state pari a 3,79 milioni di unità con un incremento del 4,2% su base annua. I dati sono, quindi, molto positivi.

Elettriche e ibride plug-in da record

Le vendite di auto elettriche e auto ibride plug-in in Europa sono in forte crescita. I dati aggiornati alla fine del mese di aprile, infatti, evidenziano un trend chiaro. Ecco i dettagli:

Auto elettriche : 978 mila unità vendute con un incremento del 29,1% su base annua (33,8% considerando il solo mercato Ue)

: 978 mila unità vendute con un incremento del su base annua (33,8% considerando il solo mercato Ue) Auto ibride plug-in: 473 mila unità vendute con un incremento del 29,2% su base annua (26% considerando il solo mercato Ue)

Tra i dati disponibili, è interessante anche il confronto con l’Italia dove elettriche (+73,1%) e ibride plug-in (+99,2%) sono in netta crescita ma si mantengono ancora su volumi ridotti. La crescita percentuale elevata è legata, principalmente, agli scarsi risultati raggiunti lo scorso anno da queste due categorie.

La crescita di elettriche e ibride plug-in in Europa è legata soprattutto ad alcuni marchi che dominano la classifica dei brand che crescono di più in Europa, proprio grazie alla crescente richiesta di modelli elettrificati da parte degli automobilisti del continente. Questi marchi stanno sfruttando al meglio la domanda di auto elettrificate sul mercato europeo.

Ibride, benzina e diesel

Estendendo l’analisi anche alle altre tipologie di alimentazione, è possibile notare altri trend che stanno caratterizzando il mercato. Ecco i dettagli:

Auto ibride (Mild Hybrid e Full Hybrid): 1,77 milioni di unità vendute con un incremento dell’ 11,7% (12,6% considerando il solo mercato Ue)

(Mild Hybrid e Full Hybrid): 1,77 milioni di unità vendute con un incremento dell’ (12,6% considerando il solo mercato Ue) Auto benzina : 1,04 milioni di unità vendute con un calo del 16,5% su base annua (-17,7% considerando solo mercato Ue)

: 1,04 milioni di unità vendute con un su base annua (-17,7% considerando solo mercato Ue) Auto diesel: 311 mila di unità vendute con un calo del 16,7% su base annua (-16,1% considerando solo il mercato Ue)

I dati sono chiari. Le auto ibride continuano a crescere, con un ritmo inferiore ma con volumi sensibilmente superiori alle plug-in, mentre benzina e diesel sono in calo. Per quanto riguarda il diesel, in particolare, si registra anche il sorpasso da parte delle ibride plug-in.

Ulteriori dettagli in merito all’andamento del mercato europeo arriveranno nelle prossime settimane, con la pubblicazione dei dati relativi al mese di maggio, che usciranno sul finire del mese di giugno.