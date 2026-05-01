Continua il calo di benzina e diesel mentre le auto elettriche e ibride plug-in crescono: ecco come è andato il primo trimestre in Europa

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iStock Elettriche e ibride continuano a crescere in Europa

Il primo trimestre del 2026 si è chiuso con vendite in crescita per il mercato europeo, grazie soprattutto a un eccellente mese di marzo (+12,5%) che ha permesso al settore delle quattro ruote di crescere del 4%.

A trascinare le vendite di nuove auto, però, sono state soprattutto le auto ibride, con particolare riferimento alle plug-in, e le elettriche, mentre continua il calo delle auto benzina e diesel che, trimestre dopo trimestre, registrano quote di mercato sempre più contenute.

Ecco, quindi, tutti i dettagli in merito all’andamento delle vendite di nuove autovetture in Europa in base all’alimentazione sulla base dei numeri forniti da ACEA in relazione al primo trimestre dell’anno in corso.

Crescono le elettriche

I dati relativi alle vendite in Europa nel primo trimestre sono chiari: le immatricolazioni di auto elettriche sono in netta crescita in confronto allo scorso anno. In Europa (Paesi Ue, Efta e Regno Unito), le immatricolazioni nel corso del primo trimestre sono state di 723 mila unità con un incremento del 26,2% su base annua.

Limitando l’analisi al mercato Ue, invece, la crescita è stata del 32,5%, con un totale di 546 mila unità. Ricordiamo anche il dato dell’Italia: come abbiamo visto nel nostro approfondimento pubblicato nelle scorse settimane, sul mercato italiano sono state immatricolate 38 mila unità di auto elettriche con una crescita del 65,7% su base annua.

La crescita delle elettriche in Europa è confermata anche dall’analisi dei brand che crescono di più sul mercato. Nella Top 5, infatti, sono comprese diverse Case che hanno beneficiato della crescente richiesta di modelli a zero emissioni. Questo trend è destinato a continuare anche nel corso del prossimo futuro, per un mercato sempre più elettrificato.

Bene anche le ibride

Crescono anche le ibride: limitando l’analisi alle plug-in, infatti, in Europa si registra un ottimo +32,4% per le immatricolazioni, con un totale di 354 mila unità. Il dato relativo all’Ue, invece, è di +29,7% con un totale di 268 mila unità vendute. Per quanto riguarda l’Italia, le vendite sono state poco più di 40 mila con un sorprendente +110% su base annua.

Le ibride (senza sistema plug-in, quindi considerando mild hybrid e full hybrid) hanno raggiunto un totale di 1,355 milioni di unità vendute in Europa (+11,4%) e 1,089 milioni di unità vendute in Ue (+12,8%). Per quanto riguarda il mercato italiano, invece, le immatricolazioni sono state pari a 249 mila unità con un incremento del 25,8%.

Calano benzina e diesel

Continua il calo delle auto benzina. Nel corso del primo trimestre del 2026, infatti, le vendite sono state pari a 791 mila unità, con una riduzione del 17% su base annua. Per quanto riguarda l’Ue, invece, le immatricolazioni si sono fermate a 636 mila unità, con un calo del 18,2%. Dati simili anche per l’Italia, dove si registra un calo del 18,6% per un totale di 117 mila unità vendute.

Il diesel registra una flessione inferiore rispetto alle auto benzina. In Europa, infatti, le immatricolazioni hanno fatto segnare un calo del 16,4%, con un totale di 233 mila unità. Limitando l’analisi all’Ue, le vendite sono state 218 mila, con un calo del 15,7%. Per il mercato italiano, infine, si registrano 96 mila unità vendute e un calo del 23,5%, più marcato rispetto alle benzina.