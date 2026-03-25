Continua la crescita delle immatricolazioni in Europa: ecco i dati aggiornamenti sulle vendite nel corso del mese di febbraio 2026 e un'analisi sull'andamento di elettriche e ibride

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iStock Il mercato europeo continua a crescere

Il mercato auto in Europa ha chiuso in positivo il mese di febbraio 2026, registrando un incremento delle immatricolazioni, legato a doppio filo all’andamento delle vendite di auto ibride plug-in ed elettriche. L’Italia cresce più del mercato europeo, confermando un trend già evidenziato a gennaio.

Da segnalare anche gli ottimi risultati di Stellantis, che registra numeri molto positivi, con un deciso passo in avanti rispetto allo scorso anno. Andiamo ad analizzare tutti i dati relativi alle vendite di nuove auto in Europa nel corso dei primi due mesi dell’anno, mettendoli a confronto con i risultati ottenuti dal settore nello stesso periodo del 2025.

Un febbraio positivo

I dati ACEA pubblicati in queste ore confermano le anticipazioni dei giorni scorsi sulla crescita del settore delle quattro ruote. Il mese di febbraio 2026 si chiude in positivo per il mercato europeo che registra i seguenti dati:

in Ue sono state immatricolate 865.437 unità con un incremento dell’ 1,4%

sono state immatricolate 865.437 unità con un incremento dell’ in tutto il mercato europeo (Ue + Paesi Efta + Regno Unito) sono state immatricolate 979.297 unità con un incremento dell’1,7%

Il cumulato annuo (gennaio – febbraio 2026) vede, invece, il segno meno:

in Ue sono state immatricolate 1.664.680 unità con un calo dell’1,2%

sono state immatricolate 1.664.680 unità con un in tutto il mercato europeo (Ue + Paesi Efta + Regno Unito) sono state immatricolate 1.940.321 unità con un calo dell’1%

Nel confronto, i dati dell’Italia risultano nettamente migliori: come abbiamo già visto nell’approfondimento pubblicato a inizio mese, infatti, le vendite nel nostro Paese sono state pari a 157.248 unità, con un incremento del 14% a febbraio, mentre nel cumulato registriamo 299.239 esemplari immatricolati con un incremento del 10,2%.

A trascinare le immatricolazioni sono le auto ibride plug-in e le auto elettriche. Ecco i dati per il mercato Ue:

elettriche: 158.280 unità vendute a febbraio (+20,6%) e 312.369 unità vendute nel cumulato (+32,1%)

ibride plug-in: 83.772 unità vendute a febbraio (+32,1%) e 162.751 unità vendute nel cumulato (+30,6%)

Ci sono anche risultati positivi per le ibride (+8,3%) mentre calano benzina (-23,3%) e diesel (-17,7%).

Cresce Stellantis

Dando uno sguardo all’andamento delle vendite dei singoli Gruppi, notiamo la solida leadership del Gruppo Volkswagen che, considerando i dati completi (Ue + Efta + UK) ha registrato un totale di 256 mila immatricolazioni a febbraio, con un incremento del 2,2%. Il dato parziale annuo è negativo, con un calo dell’1,1% e un totale di 512 mila unità immatricolate.

Cresce a ritmo sostenuto Stellantis: il Gruppo sfrutta al massimo l’arrivo dei nuovi modelli e la strategia di crescita avviata dopo il cambio di CEO e chiude il mese di febbraio con un totale di 155 mila unità vendute e un incremento del 9,5%. Da segnalare anche le 355 mila unità vendute nel parziale annuo che si chiude con un aumento delle immatricolazioni dell’8,2% nel confronto con i dati del 2025.

Tra gli altri gruppi, invece, si segnala un calo netto per Renault, che chiude i primi due mesi con un calo del 14,7%. Male anche il Gruppo Hyundai che vede un calo dell’8,4%. In negativo anche Toyota (-7,2%) e il Gruppo BMW (-5,6%). Continua la crescita di BYD, che con 36 mila unità immatricolate si conferma davanti a Tesla e registra una crescita del 162% nel parziale annuo.