Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Cosa sta succedendo sul mercato auto italiano? Ecco gli ultimi trend

Il mercato delle quattro ruote in Italia sta seguendo dei trend ben precisi che, mese dopo mese, confermano quali sono le preferenze e le scelte degli automobilisti. Il nuovo Rapporto dell’Osservatorio SUNRISE, promosso da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, fa il punto della situazione e mette in evidenza quelli che sono i fattori principali che stanno caratterizzando il settore.

Le elettriche sono ancora poche

Come abbiamo visto anche nelle scorse settimane, le immatricolazioni sono in crescita in Italia, con un ritmo sostenuto che conferma il buon momento del settore. Per il momento, però, ci sono ancora alcune criticità del programma di elettrificazione. Come sottolinea il rapporto, infatti, le elettriche sono ancora poche e rappresentano solo il 6% dei volumi.

I numeri delle ibride sono nettamente superiori, con una quota del 51% che, però, comprende soprattutto modelli Mild Hybrid e Full Hybrid mentre le Plug-in Hybrid occupano una porzione più contenuta del mercato. Per maggiori dettagli sull’andamento delle vendite in Italia potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sul primo bimestre dell’anno.

Secondo l’Osservatorio, l’Italia sarebbe in ritardo di circa cinque anni per quanto riguarda la diffusione delle auto elettriche nel confronto con altri Paesi europei. La strada per raggiungere gli obiettivi legati alla diffusione di auto a zero emissioni nel Paese, quindi, è ancora molto lunga.

Gli italiani scelgono i SUV

La preferenza degli italiani per i SUV è ormai un dato di fatto. Da tempo, infatti, le immatricolazioni delle auto a ruote alte superano nettamente i dati delle berline. Il rapporto evidenzia che i SUV oggi rappresentano il 62% delle nuove immatricolazioni. Per maggiori dettagli sulla questione potete consultare la classifica aggiornata sui SUV più venduti in Italia.

Il problema del parco circolante

Attualmente, in Italia ci sono 41 milioni di autovetture con un rapporto di 0,7 auto per abitante e di 1,6 auto per famiglia. Il mercato dell’usato continua ad essere preferito dagli utenti, con 5 milioni di passaggi di proprietà all’anno contro circa 1,6 milioni di nuove immatricolazioni. Questo risultato porta anche a un’età media particolarmente elevata. In media, infatti, le auto italiane hanno 12-13 anni. Si tratta di un dato che ha un impatto considerevole anche per quanto riguarda le emissioni (considerando anche la scarsa diffusione delle auto elettriche).

Gli italiani vogliono cambiare auto

Un altro elemento evidenziato dal rapporto, basato su un’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli su un campione di 3 mila cittadini italiani, oltre il 40% degli italiani punta ad acquistare un’auto nei prossimi tre anni e nel 20% dei casi quest’acquisto porterà a un incremento del numero di auto in famiglia. L’interesse per le auto elettriche non è particolarmente elevato, con appena il 12% degli automobilisti che si dice pronto a passare all’elettrico. Le ibride, invece, sfiorano il 50%. Da segnalare anche una crescita dell’interesse verso le formule alternative alla proprietà. In particolare, leasing e noleggio interessano al 9% del campione anche se solo il 2% ha esperienze passate in merito. Ricordiamo che, come confermano i dati, la crescita delle immatricolazioni in Italia è legata a doppio filo al settore del noleggio.