Continua la crescita del mercato europeo

Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato auto europeo, anche grazie alla forte crescita registrata dalle immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in. Come sempre, però, all’interno del dato complessivo si nascondono realtà molto eterogenee, con i vari Paesi europei che presentano sostanziali differenze rispetto alla media.

L’Italia, in particolare, ha chiuso il 2025 in negativo, anche per via di un contributo ridotto da parte delle auto elettrificate rispetto a molti altri mercati europei. Andiamo a fare il punto della situazione grazie ai dati diffusi da ACEA.

Un anno positivo

Partiamo dall’andamento complessivo del mercato auto europeo, che ha chiuso il mese di dicembre con numeri soddisfacenti (+5,8% per il mercato Ue e +7,6% per il mercato europeo allargato anche ai Paesi Efta e al Regno Unito). Nel corso del 2025, le vendite di auto in Europa sono state pari a:

10.822.831 unità con una crescita dell’ 1,8% per il mercato Ue

con una crescita dell’ per il mercato 13.271.270 unità con una crescita del 2,4% per il mercato Ue + Efta + Regno Unito

Si tratta di un passo in avanti netto. Rispetto al 2024, infatti, le immatricolazioni sono cresciute di oltre 300.000 unità. La spinta a questo risultato è arrivata soprattutto dalle auto elettriche e ibride plug-in. Le auto elettriche hanno raggiunto 1,8 milioni di unità immatricolate in Ue (+29,9%) e 2,58 milioni in tutta Europa (+29,7%). Il market share delle auto a zero emissioni è pari a circa il 19% in Europa (poco più del 17% in Ue). Per quanto riguarda le auto ibride plug-in, invece, in Ue si registrano 1,01 milioni di immatricolazioni (+33,4%) mentre in tutta Europa il dato complessivo è di 1,27 milioni di unità vendute (+33,4% anche in questo caso). La quota di mercato delle ibride plug-in risulta essere pari a poco più del 9%.

Come abbiamo visto nell’approfondimento pubblicato a inizio mese, il mercato auto italiano è in calo, registrando, quindi, un risultato inferiore rispetto a quello della media del mercato europeo, anche per via di un contributo nettamente inferiore da parte delle auto elettriche. Per quanto riguarda gli altri big market, invece, crescono Germania (+1,4%), Spagna (+12,9%) e Regno Unito (+3,5%) mentre cala la Francia (-5%).

La classifica dei Gruppi

Analizzando le vendite dei singoli Gruppi, si nota la crescita di Volkswagen, che si conferma leader del mercato europeo con 3,57 milioni di unità immatricolate e un incremento su base annua del 5,1%. Passo indietro per Stellantis che, invece, si ferma a 1,89 milioni di veicoli venduti, nonostante abbia raccolto diversi successi nel corso del 2025, con un calo del 3,9% rispetto ai dati dell’anno precedente.

Terza posizione per il Gruppo Renault, con 1,35 milioni di unità e un incremento del 5,9% per le immatricolazioni complessive. A completare la Top 5, infine, troviamo il Gruppo Hyundai, con 1,04 milioni di esemplari venduti (-2%), e BMW, con 970 mila immatricolazioni (+5,1%). Subito fuori dalle prime cinque posizioni c’è il Gruppo Toyota, che nel 2025 si è confermato leader di vendite su scala globale. Per l’azienda nipponica, però, l’anno appena terminato è stato negativo in Europa con 931 mila unità immatricolate e un calo del 6,9% rispetto al 2024.