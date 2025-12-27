Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123RF Le elettriche trascinano il mercato europeo

Il mese di novembre 2025 si chiude in positivo per il mercato auto in Europa. Le immatricolazioni, infatti, risultano leggermente superiori a quanto registrato nello stesso mese dello scorso anno. Il trend è analogo per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio-novembre) che vede un piccolo passo in avanti delle vendite. In questo contesto, continua la crescita delle auto elettriche e delle ibride plug-in. Andiamo a fare il punto sull’andamento del mercato europeo considerando gli ultimi dati appena pubblicati da ACEA.

I dati di novembre 2025

Nel corso del mese di novembre 2025 sono state vendute 1,079 milioni di vetture su tutto il mercato europeo (Ue+ Efta + Regno Unito) con un incremento del 2,4% rispetto ai dati dello scorso anno. Restringendo l’analisi al solo mercato Ue, invece, le vendite sono state 887 mila con un passo in avanti del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Ricordiamo che l’Italia ha chiuso l’undicesimo mese dell’anno con vendite stabili anche se nel corso del mese di novembre, grazie anche agli incentivi, si è registrato un vero e proprio boom per le elettriche rispetto ai dati dello scorso anno. Il nostro Paese deve però fare i conti con un crescente peso delle auto “cinesi” che possono dare un contributo significativo alle immatricolazioni.

Il parziale annuo

Per quanto riguarda il periodo compreso tra gennaio e novembre 2025, invece, si registrano 12,098 milioni di unità vendute in tutta Europa con un incremento pari a 1,9% su base annua. Considerando il solo mercato Ue, le vendite sono state pari a 9,86 milioni di unità. Si tratta di un passo in avanti dell’1,4% rispetto ai dati dello scorso anno. Per il mercato italiano, le immatricolazioni sono in calo con una riduzione del -2,4%.

Crescono le plug-in

Come anche nei mesi precedenti, il ruolo di protagoniste del mercato auto europeo è stato ricoperto dalle auto elettriche e dalle auto plug-in hybrid. Si tratta di due categorie di vetture che stanno facendo segnare una sostanziale crescita sul mercato negli ultimi mesi. Per quanto riguarda le auto elettriche, ad esempio, si registra un incremento del:

+44% nel corso del mese di novembre

+27,6% nel parziale annuo

La quota di mercato delle elettriche dopo i primi undici mesi dell’anno supera ora il 18% mentre in Italia siamo al di sotto del 6% di market share.

Per le auto ibride plug-in, invece, l’aumento delle immatricolazioni è pari a:

+48,4% nel corso del mese di novembre

+33,1% nel parziale annuo

La quota di mercato delle ibride plug-in sul mercato europeo è ora pari al 9,4% mentre in Italia è pari a poco più del 6%, considerando i dati del cumulato annuo. Da segnalare che in Europa le ibride plug-in hanno superato le auto diesel, completando il sorpasso che era stato anticipato nelle scorse settimane.

Complessivamente, ibride plug-in e elettriche coprono quasi il 28% del mercato europeo, considerando anche Regno Unito e Paesi Efta, mentre in Italia la quota complessiva è pari a circa il 12%. C’è, quindi, ancora tanto da recuperare rispetto alla media europea e, soprattutto, rispetto ai Paesi che stanno guidando il programma di elettrificazione del mercato, con un ritmo sensibilmente superiore a quello italiano.