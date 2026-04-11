Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Gli italiani preferiscono le auto green

Il mercato auto italiano è sempre più “green” e il peso delle auto benzina e diesel (prive di un sistema di elettrificazione) sul totale delle immatricolazioni è in continuo calo. Il dato è confermato da Anfia che ha analizzato i numeri sulle vendite di nuove auto sul mercato italiano nel corso del mese di marzo 2026. Andiamo a riepilogare tutti i dati per verificare come sta cambiando il mercato e quali sono i trend che rappresentano meglio le scelte degli automobilisti italianiin questa prima parte del 2026.

Un mercato sempre più green

Come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, il mercato auto italiano ha chiuso il primo trimestre del 2026 in positivo, grazie soprattutto al contributo delle auto elettrificate che rappresentano, sempre di più, il punto di riferimento del mercato. Anche se in ritardo di qualche anno rispetto ad altri mercati, quindi, elettriche e ibride (di vario tipo) stanno espandendo la loro presenza sul mercato.

Come evidenziato dal Focus Anfia riportato da Ansa, il mese di marzo 2026 ha rappresentato un ulteriore passo del programma di elettrificazione del mercato italiano, con numeri sempre più importanti per elettriche e ibride.

Nel corso del terzo mese dell’anno, infatti, le auto “green” (categoria che racchiude elettriche e tutte le varie tipologie di ibride oltre alle auto GPL) hanno raggiunto una quota del 72,9%, con un incremento dei volumi, rispetto al marzo dello scorso anno, pari al +24,9%.

Elettriche e ibride, invece, hanno raggiunto una quota complessiva del 67,5% (50,3% per le ibride e 17,2% per le elettriche) con un incremento delle immatricolazioni del 32%. Stessa quota nel cumulato annuo ma con immatricolazioni in crescita del 36,3%.

Il fattore decisivo per la crescita delle auto elettrificate è rappresentato dai risultati ottenuti dalle auto elettriche e dalle auto ibride plug-in. Entrambe le categorie stanno vivendo una fase molto positiva in Italia.

Le elettriche hanno chiuso il trimestre con un ottimo +65,7% per le immatricolazioni e una quota del 7,9%. Per ibride plug-in, invece, le vendite sono aumentate del 110,1% mentre la quota di mercato ha toccato quota 8,3%.

Continua il calo di benzina e diesel

Contestualmente si registra un calo delle auto a benzina che chiudono il mese di marzo con una riduzione delle immatricolazioni del 18,6%, pur mantenendo una quota di mercato del 20,2%. Ancora più in difficoltà, invece, le diesel, ormai diffuse solo in alcuni segmenti del mercato.

Le auto a gasolio hanno registrato un calo del 29,6% per le immatricolazioni, con un market share pari al 6,9%. Per quanto riguarda il primo trimestre del 2026, invece, le auto a benzina hanno raggiunto una quota di mercato del 19,8% con immatricolazioni in calo del 18,6%. Più marcato il calo delle auto diesel che fanno registrare un calo del 23,5% con una quota del 7% nel trimestre.

L’appuntamento è ora fissato per l’inizio del mese di maggio 2026 con la pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni del mese di aprile 2026. Staremo a vedere se gli italiani continueranno a scegliere auto green e, soprattutto, continueranno a puntare su vetture elettriche e ibride. A fine mese di aprile, invece, arriveranno i dati completi per il primo trimestre in Europa.