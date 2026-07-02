Mercato auto, primo semestre positivo per l’Italia che cresce del 9,7%

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iStock Immatricolazioni in crescita in Italia

Il mercato auto italiano chiude il primo semestre del 2026 nel migliore dei modi. Il mese di giugno 2026, infatti, è stato molto positivo, con immatricolazioni in netta crescita rispetto allo scorso anno. Una spinta significativa al settore è arrivata dalle auto elettriche e dalle ibride plug-in. Andiamo ad analizzare tutti i dati in merito all’andamento delle immatricolazioni sul territorio italiano nel corso della prima metà del 2026.

Un giugno molto positivo

Il mese di giugno 2026 si è chiuso con oltre 148 mila unità immatricolate per il settore delle quattro ruote in Italia. Si tratta di una crescita su base annua dell’11%. In termini di volumi, il mercato ha registrato circa 15 mila immatricolazioni in più.

Da segnalare il contributo delle elettriche, con quasi 15 mila unità e una crescita dell’87,1%, e delle ibride plug-in, con poco più di 15 mila unità e una crescita del 61,9% su base annua. Queste due categorie hanno dato una spinta importante nel corso del mese.

Primo semestre in crescita

Il primo semestre del 2026 è stato positivo per il mercato italiano che ha raggiunto quota 946 mila unità immatricolate nel corso del periodo considerato, incrementando il risultato dello scorso anno del 9,7%. Si tratta di un dato sicuramente positivo. La prima parte dell’anno ha sfiorato quota 1 milione di unità con una sostanziale crescita rispetto allo scorso anno.

Da segnalare, anche in questo caso, il contributo significativo delle elettriche, con quasi 45 mila unità vendute e una crescita del 77,5%, mentre le auto ibride plug-in hanno raggiunto quota 85 mila unità, registrando un miglioramento dell’85% su base annua. La quota di mercato delle elettriche è stata dell’8,4% mentre le ibride plug-in hanno raggiunto il 9%.

I dati raccolti nel corso della prima metà del 2026 confermano quanto già era emerso nelle scorse settimane: l’Italia è tra i mercati che crescono di più in Europa nel corso dell’anno ed è anche il big market con la crescita maggiore, in termini percentuali, rispetto allo scorso anno.

Stellantis guida il mercato

Il Gruppo Stellantis si conferma leader del mercato italiano, facendo segnare una crescita superiore a quella dell’intero settore. A giugno, infatti, le immatricolazioni sono state pari a oltre 40 mila unità, con un incremento del 22%, mentre nel parziale annuo si è arrivati a 289 mila unità, con un incremento del 15%. A trascinare il Gruppo è il marchio Fiat, che cresce del 29% nel semestre, confermando gli ottimi dati raccolti nel corso degli ultimi mesi.

Seconda posizione per Volkswagen, che nel semestre è cresciuta del 7,1% con un totale di 145 mila unità vendute, mentre Renault chiude al terzo posto con 93 mila unità e un calo del 4,15% su base annua. Quarto posto tra i costruttori per Toyota, in calo dello 0,81% con 68 mila unità immatricolate, mentre in quinta posizione c’è BMW, che cresce del 6,2%, con un totale di 50 mila unità vendute.

Nel corso dei prossimi giorni continueremo ad analizzare l’andamento delle immatricolazioni in Italia, con una serie di approfondimenti dedicati al mercato italiano. Continuate a seguirci per tutti i dettagli in merito.