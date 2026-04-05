Crescono le immatricolazioni di nuove auto in Italia grazie soprattutto a elettriche e ibride plug-in: il primo trimestre del 2026 è stato molto positivo

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Elettriche e ibride in crescita

Il mercato auto italiano sta vivendo un buon momento. Le immatricolazioni sono in crescita e anche i dati di marzo 2026 hanno confermato questo trend che si traduce in un primo trimestre molto positivo.

A garantire questa crescita ci sono, in particolare, gli ottimi risultati delle auto elettriche e delle ibride (soprattutto le plug-in) che registrano numeri decisamente superiori rispetto allo scorso anno.

Andiamo, quindi, a riepilogare tutti i dati relativi al mercato italiano delle quattro ruote dopo il primo trimestre del 2026, grazie ai numeri forniti da UNRAE.

Una crescita continua

Il mese di marzo 2026 si è chiuso con 186 mila unità immatricolate in Italia. Si tratta di un dato decisamente positivo andando ad analizzare il confronto con quanto fatto a marzo 2025. La crescita su base annua, infatti, risulta essere pari al +7,6%.

Per quanto riguarda i risultati del primo trimestre del 2026, invece, le vendite complessive sono state pari a 488 mila unità. In questo caso, la crescita registrata dal mercato risulta pari a un ottimo +9,3%. La prima parte dell’anno, quindi, va agli archivi con risultati molto positivi.

Bene le elettrificate

In Italia si sta registrando una sostanziale crescita delle auto elettrificate, con numeri in forte crescita. Per quanto riguarda le auto elettriche, infatti, le vendite sono aumentate del 71% nel corso del mese di marzo 2026 mentre nel primo trimestre si registra un incremento del 65%, per un totale di oltre 38 mila unità vendute. Il market share è del 7,8% dopo il primo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda le ibride plug-in, invece, le vendite a marzo sono cresciute del 114% mentre nel trimestre la crescita è del 123%, con un totale di 42 mila esemplari distribuiti sul mercato (quindi in Italia si vendono più ibride plug-in che elettriche). Il market share risulta ora pari all’8,8% (con una crescita di 4,5 punti rispetto allo scorso anno). Da segnalare anche una crescita significativa delle ibride (mild hybrid e full hybrid) che crescono del 24,7%. Nel trimestre, invece, calano le auto benzina (-18,5%) e le auto diesel (-24,8%).

I numeri, quindi, sono chiari. Il mercato italiano sta diventando sempre più elettrificato, con una notevole crescita dei modelli che, fino a qualche anno fa, occupavano una nicchia del settore.In questo contesto, però, c’è da sottolineare il ritardo dei rimborsi per i concessionari legati all’ecobonus che sta rallentando le consegne delle elettriche acquistate con il contributo statale, creando non pochi problemi anche alla rete di rivenditori.

Stellantis guida il mercato

Il mercato italiano, dopo il primo trimestre dell’anno, vede Stellantis protagonista con 157 mila unità vendute e una crescita del 15,57% su base annua. Seconda posizione per Volkswagen, che si ferma a 74 mila unità con un incremento del 10%. Sul gradino più basso del podio troviamo Renault che chiude il trimestre con 45 mila unità vendute e una crescita del 10%. Per quanto riguarda le auto più vendute, invece, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla Top 10 del primo trimestre dell’anno. L’appuntamento è fissato con la fine del mese di aprile quando arriveranno i dati complessivi relativi al primo trimestre dell’anno in Europa.