Ecco quali sono i Paesi che crescono di più a gennaio 2026 in Europa e quali, invece, sono in difficoltà, con dati particolarmente negativi

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco quali Paesi europei hanno chiuso il 2025 in positivo

Le immatricolazioni di nuove autovetture in Europa sono in calo, almeno per quanto riguarda il confronto tra gennaio 2025 e gennaio 2026. Questo dato, però, contiene al suo interno realtà molto diverse. Alcuni mercati, infatti, sono partiti molto bene e hanno chiuso il primo mese dell’anno con numeri incoraggianti. Altri, invece, stanno attraversando un momento difficile. La situazione non è per nulla omogenea e le differenze tra i singoli Paesi sono significative. Andiamo ad analizzare l’andamento dei principali mercati europei nel corso del mese di gennaio 2026 grazie ai numeri sulle immatricolazioni forniti da ACEA.

Come va l’Europa

Come abbiamo visto in un approfondimento dedicato, l’Italia è cresciuta a gennaio 2026 mentre il mercato europeo è in calo. Il nostro Paese, quindi, è in contro-tendenza rispetto alla media. I dati sulle immatricolazioni confermano che l’Ue è in calo del 3,9%, con un totale di 799 mila unità vendute mentre tutto il mercato europeo, considerando anche Regno Unito e Paesi Efta, fa registrare un totale di 961 mila immatricolazioni, con un calo del 3,5%.

Ricordiamo che a garantire un contributo importante al mercato europeo sono state le auto elettriche, in forte crescita a gennaio 2026. Da segnalare anche dati positivi per le ibride plug-in. Questi due dati confermano un passo importante per il programma di elettrificazione del mercato delle quattro ruote nel nostro continente.

Come vanno i big market

Come detto in precedenza, l’Italia ha chiuso il mese di gennaio 2026 in positivo, con un incremento del 6,2% e un totale di oltre 141 mila unità vendute. Tra gli altri big market si segnala il calo di Germania e Francia, che registrano una riduzione delle vendite del 6,6% ciascuna, con volumi complessivi pari a 193 mila e 107 mila, rispettivamente. Leggera crescita per il Regno Unito, che tocca quota 144 mila esemplari venduti con un incremento del 3,4%. La Spagna cresce appena dell’1,1% con un totale di 73 mila immatricolazioni.

Gli altri Paesi

Tra i Paesi che crescono di più in Europa a gennaio 2026 segnaliamo il caso della Danimarca, che ha raggiunto quota 12 mila unità vendute con un incremento del 18,2%. In crescita anche il Portogallo, con oltre 16 mila esemplari venduti e un incremento su base annua del 16,1%. Bene anche l’Austria che ha toccato quota 22 mila unità immatricolate con una crescita del 12,1% nel confronto con i dati di gennaio dello scorso anno. I mercati in positivo sono, invece, realtà molto piccole come l’Estonia (+155%), Malta (+38,6%) e la Lettonia (+12,4%) che non superano quota 2 mila unità immatricolate.

Dando uno sguardo ai Paesi che registrano un calo maggiore, si segnala il -33,5% della Romania, con quasi 8 mila unità vendute, il -19,4% della Bulgaria, con oltre 3 mila esemplari distribuiti, il -18,7% del Belgio, con quasi 33 mila immatricolazioni, e il -18,3% della Svezia, con circa 16 mila veicoli venduti. Tra i mercati di medie dimensioni calano anche Paesi Bassi (28 mila e -13,1%), Polonia (40 mila e -9%), Ungheria (8 mila e -9,2%) e Repubblica Ceca (18 mila e -6,7%). Tutti questi Paesi, insieme a Germania e Francia, contribuiscono a rendere negativo il mese di gennaio per il mercato europeo.