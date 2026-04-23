Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Elettriche e ibride trascinano il mercato europeo

Il primo trimestre del 2026 si chiude in positivo per il mercato europeo e il merito è, in buona parte, di un mese di marzo caratterizzato da una forte crescita, nel confronto con i dati dello scorso anno. A guidare la crescita sono, ancora una volta, le vendite delle auto elettriche e delle auto ibride plug-in. Andiamo ad analizzare i dati forniti da ACEA che fotografano, al meglio, l’andamento del mercato auto nel corso della prima parte del 2026.

Un mese di marzo molto positivo

Come anticipato in apertura, è stato il mese di marzo a contribuire in modo determinante ai risultati del trimestre, dopo i risultati non straordinari registrati tra gennaio e febbraio. I numeri parlano chiaro: nel corso del terzo mese dell’anno sono state vendute 1,158 milioni di unità con un incremento del 12,5% rispetto ai dati del mese di marzo dell’anno passato. Da segnalare, in particolare, il contributo delle auto elettrificate:

le ibride sono cresciute del 20,1%, con un totale di 444 mila unità vendute

sono cresciute del 20,1%, con un totale di 444 mila unità vendute le ibride plug-in (non comprese nel totale precedente) sono cresciute del 28,2%, con un totale di 105 mila unità vendute

(non comprese nel totale precedente) sono cresciute del 28,2%, con un totale di 105 mila unità vendute le elettriche sono cresciute del 48,9%, con un totale di 234 mila unità vendute

Contestualmente, calano le vendite di auto benzina (-9,4%) e diesel (-12,3%). Si tratta di un trend che va avanti già da tempo e che abbiamo analizzato nel dettaglio in un recente approfondimento sulle immatricolazioni in Europa divise per alimentazione.

Questi dati si riferiscono al mercato Ue. Considerando anche i Paesi Efta e il Regno Unito, il trend non cambia. Il mese di marzo si è chiuso con 1,58 milioni di veicoli venduti e con un incremento dell’11,1% su base annua. Le elettriche registrano un ottimo +41,7% mentre le ibride plug-in fanno segnare un +31,9%.

Un trimestre in crescita

Grazie alle performance di marzo, il primo trimestre del 2026 si chiude in positivo per il mercato delle quattro ruote in Europa. Analizzando tutto il mercato Ue, infatti, sono state vendute 2,822 milioni di automobili con un incremento del 4% su base annua. Da segnalare che il mercato italiano batte quello europeo in termini di crescita percentuale: nel nostro Paese, infatti, le vendite sono aumentate del 9,2%.

Anche in questo caso, la crescita del mercato è legata a doppio filo all’andamento delle auto elettrificate. Ecco i dati trimestrali:

le ibride sono cresciute del 12,8%, con un totale di 1,089 milioni di unità immatricolate

sono cresciute del 12,8%, con un totale di 1,089 milioni di unità immatricolate le ibride plug-in (non comprese nel totale precedente) sono cresciute del 29,7%, con un totale di 268 mila unità vendute

(non comprese nel totale precedente) sono cresciute del 29,7%, con un totale di 268 mila unità vendute le elettriche sono cresciute del 32,5%, con un totale di 546 mila unità vendute

Considerando tutto il mercato europeo, quindi comprendendo anche i dati Efta e UK, le vendite salgono a 3,52 milioni con un incremento del 4,1%. Le elettriche crescono del 26,2% mentre le ibride plug-in del 32,4%.

Stellantis batte il mercato

Dando uno sguardo alle vendite dei gruppi, nel corso del trimestre (tenendo in considerazione i dati Ue + Efta + UK), il mercato è guidato da Volkswagen con 891 mila unità vendute e un incremento dell’1,4% su base annua. Il gruppo tedesco ha una quota di mercato del 25,3%. Seconda posizione per Stellantis che ha venduto 563 mila vetture in Europa, con un incremento del 7,3% (dato superiore alla media del mercato) e un market share del 16%. Terza piazza per Renault, con 318 mila veicoli e un calo del 7,4%.