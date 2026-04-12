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iStock Continua la crescita del mercato dell'usato

Negli ultimi anni, il mercato dell’usato è diventato sempre più importante per l’Italia, anche in considerazione dell’aumento dei prezzi registrato dai veicoli nuovi. Chi deve acquistare un’auto oppure un veicolo a due ruote può oggi andare alla ricerca di nuove offerte nel settore dell’usato e trovare opzioni sicuramente interessanti.

Gli ultimi dati inclusi nel bollettino Auto-Trend pubblicato da ACI e basato sui dati del PRA confermano una ripresa per il settore dell’usato nel corso del mese di marzo 2026. Tornano a crescere, dopo un breve rallentamento, i passaggi di proprietà. Andiamo ad analizzare tutti i dati inclusi nell’ultimo bollettino.

Crescono i passaggi di proprietà

I dati del bollettino Auto-Trend confermano una ripresa del settore dell’usato in Italia. Nel corso del mese di marzo 2026, infatti, sono stati registrati 302.571 passaggi di proprietà. Il dato non considera le minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale). Il settore cresce del 5,6% (+0,8% a parità di giornate lavorative).

Da segnalare anche un aumento per i motocicli che fanno segnare un totale di 65.113 trasferimenti con un incremento su base annua pari al +9,2% (+4,2% a parità di giornate lavorative). Per quanto riguarda i passaggi di proprietà per tutti i veicoli (anche in questo caso al netto delle minivolture) il dato risulta essere di 417.288 unità con un incremento percentuale che risulta pari al +6,4% su base annua.

Ricordiamo che nel 2025 il mercato dell’usato ha registrato dati positivi per quanto riguarda i trasferimenti di proprietà.

Più usate che nuove

Il bollettino conferma anche i rapporti di forza tra il mercato dell’usato e quello del nuovo . Nel corso del mese di marzo, infatti, ogni 100 auto nuove sono state vendute 164 auto usate. Nel primo trimestre del 2026, invece, il rapporto tra usato e nuovo sale con ben 179 auto usate vendute per ogni 100 auto nuove immatricolate. Da segnalare, però, anche un incremento delle radiazioni, in crescita del 3,6% per le autovetture, del 5,5% per i motocicli e del 2,8% per tutti i veicoli.

Questi dati arrivano nonostante una crescita delle immatricolazioni nel corso del 1° trimestre dell’anno.

Crescono le usate elettrificate

Nel settore delle auto usate si registra una crescita della presenza di auto elettrificate. Ad esempio, le ibride a benzina hanno raggiunto una quota dell’11,5% dei passaggi di proprietà nel corso del mese di marzo, con un incremento del 38,4% delle pratiche su base annua. Cresce anche la diffusione delle auto elettriche nel mercato dell’usato, anche se i volumi continuano a essere molto contenuti, riflettendo la diffusione delle auto a zero emissioni anche sul mercato del nuovo. A marzo 2026, infatti, le elettriche hanno rappresentato l’1,4% del mercato dell’usato con un incremento del 39,8% su base annua. I margini di crescita ci sono ancora e le elettriche usate diventeranno molto più diffuse nei prossimi mesi.

Tante usate anziane

L’età delle auto usate continua a essere elevata in molti casi. Le vetture con età compresa tra 20 e 29 anni, infatti, hanno rappresentato il 16,8% dei passaggi di proprietà nel corso del mese di marzo. Per quanto riguarda le auto con più di 30 anni, invece, la quota sui passaggi di proprietà complessivi risulta essere pari al 3%.