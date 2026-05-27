Mercato auto, immatricolazioni in crescita in Europa ad aprile 2026

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iStock Il mercato auto europeo cresce ad aprile 2026

Continua il buon momento per il mercato auto europeo. Il mese di aprile 2026, infatti, si è chiuso con immatricolazioni in netta crescita e anche il parziale annuo (periodo gennaio – aprile 2026) è positivo. In questo contesto, uno dei Paesi che sta trascinando il mercato europeo è proprio l’Italia, che sta vivendo un periodo molto positivo in termini di nuove immatricolazioni. Di seguito andremo ad analizzare tutti i dati forniti da ACEA in merito all’andamento del mercato.

Un aprile in crescita

I dati sulle immatricolazioni registrate nel corso del mese di aprile 2026 sono molto positivi e confermano la crescita generalizzata del settore. Il mercato Ue, infatti, ha registrato 972 mila unità immatricolate, con un incremento del 5,1% su base annua.

Estendendo l’analisi al mercato europeo e, quindi, considerando anche i Paesi Efta e il Regno Unito, il totale di unità immatricolate è pari a 1,152 milioni con un incremento del 7% su base annua. In entrambi i casi, si tratta di numeri molto positivi per il settore.

In questo contesto, l’Italia batte il mercato europeo, registrando una crescita percentuale dell’11,6% su base annua ad aprile, con un totale di 155 mila unità immatricolate. Per approfondire i risultati del nostro Paese potete dare un’occhiata all’articolo dedicato all’andamento delle immatricolazioni in Italia.

A trascinare la crescita dell’Europa sono, principalmente, le auto elettrificate. In particolare, le auto elettriche sono in crescita, con un ottimo +38,3% e ben 255 mila unità immatricolate. Dati positivi anche per le ibride plug-in, che registrano un incremento del 20,3% per un totale di 118 mila unità immatricolate.

Ricordiamo che già nei giorni scorsi abbiamo analizzato l’andamento del mercato europeo per quanto riguarda le auto elettriche, evidenziando una sostanziale crescita del settore per quanto riguarda i modelli a zero emissioni.

I dati del 2026

Gli ultimi dati sul mese di aprile del 2026 ci permettono di aggiornare i dati sul cumulato annuo e, quindi, sul periodo compreso tra gennaio e aprile 2026. In questo caso, il mercato Ue è cresciuto del 4,2%, con un totale di 3,794 milioni di immatricolazioni. Dati positivi anche per tutto il mercato europeo, con 4,672 milioni di unità immatricolate e un incremento del 4,8% su base annua. Anche in questo caso, le elettriche (+29,1% ma +33,8% in Ue) e le ibride plug-in (+29%) stanno trascinando il mercato.

I gruppi

A guidare il mercato europeo (Ue + Efta + UK) è sempre il Gruppo Volkswagen che ha chiuso il primo quadrimestre dell’anno con un totale di 1,2 milioni di unità immatricolate e una crescita del 2,1% su base annua, per un market share complessivo del 25,7%.

Fa meglio Stellantis, che cresce del 7,1% su base annua, confermandosi al secondo posto con un totale di 740 mila unità immatricolate e un market share del 15,8%. Terza posizione per Renault. Il gruppo francese ha raggiunto quota 425 mila unità vendute ma cala del 6,5%.

In calo anche il gruppo Hyundai, quarto con 348 mila unità vendute e un calo del 2,4%. Quinta posizione per BMW, che si ferma a 327 mila unità vendute, con un incremento delle vendite del 2,1%. Il gruppo bavarese ha superato Toyota (-2,3%), che lo scorso anno occupava il quinto posto per volumi complessivi dopo i primi quattro mesi.