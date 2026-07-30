Ecco quali sono stati i Paesi che hanno registrato la crescita maggiore in Europa nel corso del primo semestre del 2026

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock I mercati che crescono di più in Europa

Quello appena concluso è stato un semestre molto positivo per il mercato delle quattro ruote in Europa, con immatricolazioni in netta crescita rispetto al 2025, anche grazie a un eccellente mese di giugno (+13,1%).

Come sempre, però, non tutti i Paesi seguono un andamento incoraggiante, alcuni crescono più della media e altri, invece, hanno fatto segnare un semestre negativo, nonostante il trend del settore.

I dati del mercato europeo

Il mercato delle quattro ruote in Europa, considerando tutti i Paesi Ue, i Paesi EFTA e il Regno Unito, ha chiuso il primo semestre del 2026 con immatricolazioni in crescita del 6,1% rispetto ai dati dello scorso anno. Si tratta, quindi, di una prima metà di anno molto brillante per il settore delle quattro ruote.

Come vanno i big market

Tra i principali mercati europei, quello che aumenta di più è proprio l’Italia, che ha chiuso il semestre con un ottimo +9,5%, come abbiamo visto nel nostro approfondimento sulle immatricolazioni. Nella classifica generale, il nostro Paese è al nono posto per incremento percentuale.

Bene anche il Regno Unito, che ha incrementato i risultati del 9,2%, mentre la Spagna cresce in linea con il settore europeo, chiudendo la prima metà dell’anno con un ottimo +6,2%.

Dati positivi anche per la Germania, che ha registrato un miglioramento del 5,8% rispetto alla prima metà dello scorso anno, e per la Francia, che fa segnare immatricolazioni in positivo dell’1,8%.

Tutti i big market europei, quindi, chiudono la prima parte dell’anno in corso con un incremento delle immatricolazioni ed è proprio l’Italia a guidare il rilancio del settore .

I Paesi che crescono di più

A guidare la classifica dei Paesi che crescono di più in Europa, al termine del primo semestre, troviamo alcuni “small market” che stanno vivendo una fase molto positiva, con un’espansione significativa dei volumi.

L’espansione più marcata è arrivata dall’Estonia, che ha chiuso il semestre con un ottimo +62,1%. Bene anche Malta, che ha totalizzato un +30,2%. In terza posizione c’è la Slovenia, con un +21,9%.

A completare la Top 5 dei Paesi europei che crescono di più c’è spazio per la Lituania, quarta con un buon +16%, e per l’Austria, che chiude al quinto posto con una crescita del +15%.

I Paesi con il calo più marcato

Guardando le parti basse della classifica, invece, notiamo come sei mercati europei abbiano fatto segnare un semestre negativo. Il calo più marcato è stato registrato da Cipro, con un -11,9% che conferma il rallentamento del mercato dell’isola.

In negativo anche l’Islanda, con un -4,8%, e i Paesi Bassi, che fanno segnare un -4,2%. Numeri in calo anche per la Slovacchia (-3,6%), per la Norvegia (-3,5%) e per il Belgio (-1,7%). Nessun Paese europeo registra un vero e proprio tracollo, in termini di immatricolazioni, nel corso del primo semestre.

Si tratta, in linea di massima, di una flessione limitata. La maggior parte dei mercati europei sta vivendo un buon momento, con numeri che fanno ben sperare in vista del secondo semestre dell’anno. Il prossimo appuntamento con i dati di vendita in Europa è fissato per il mese di settembre, con l’arrivo dei risultati dei mesi di luglio e agosto.