Ufficio Stampa Volvo Trucks Volvo Trucks è sempre più leader del mercato

Il mercato dei veicoli pesanti in Europa ha un leader ben preciso: si tratta di Volvo Trucks che conquista la prima posizione del settore per il secondo anno consecutivo, confermandosi come un punto di riferimento del mercato. Il risultato in questione è stato ottenuto con il raggiungimento di una quota record e con un sostanziale passo in avanti rispetto ai risultati raggiunti lo scorso anno. Andiamo ad analizzare i dati forniti dall’azienda stessa oltre all’andamento di tutto il mercato, grazie ai numeri sulle immatricolazioni appena pubblicati da ACEA.

Un leader indiscusso

Volvo Trucks ha conquistato la leadership del mercato dei veicoli pesanti in Europa, raggiungendo una quota di mercato complessiva pari al 19%. Si tratta di un dato notevole, soprattutto andando a considerare l’incremento registrato nel passaggio dal 2024 al 2025. Nel corso del 2024, anno chiuso conquistando la leadership del mercato, Volvo Trucks aveva raggiunto un market share pari al 17,9%. Il miglioramento ottenuto nel 2025 è, quindi, pari a 1,1 punti percentuali.

L’azienda ha sottolineato che i principali mercati di attività, in termini di immatricolazioni, sono stati Regno Unito, Francia, Polonia, Germania e Lituania. In aggiunta, il brand Volvo Trucks è riuscito a conquistare una delle prime due posizioni sul mercato dei veicoli pesanti in un totale di ben 30 mercati in Europa. L’azienda ha sottolineato il ruolo da protagonista del Volvo FH Aero, che contribuisce alla crescita sul mercato grazie a quasi 33.000 ordini nel corso del 2025. Il dato conferma le potenzialità del modello che offre un’efficienza superiore, fino al 7% per quanto riguarda i consumi, rispetto alla cabina Standard del Volvo FH.

Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks, ha così commentato il risultato ottenuto dall’azienda nel corso del 2025:

“Siamo molto orgogliosi di essere leader di mercato in Europa per il secondo anno consecutivo. Il nostro obiettivo è quello di essere il miglior partner commerciale dei nostri clienti ed essere leader di mercato è una prova tangibile della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Questo ci rende molto orgogliosi e desidero esprimere un grande ringraziamento ai nostri clienti e ai nostri dipendenti per questo grande risultato. Abbiamo una gamma di prodotti di prima classe con veicoli che offrono tempi di attività, efficienza nei consumi e sicurezza superiori. L’FH Aero è il nostro fiore all’occhiello per le lunghe distanze. I clienti mi dicono che con l’Aero ottengono prestazioni straordinarie e un notevole risparmio di carburante”.

Un mercato in calo

La leadership di Volvo Trucks, con l’incremento della quota di mercato nel passaggio dal 2024 al 2025, viene registrata con un mercato in difficoltà. A chiarire la situazione sono gli ultimi dati pubblicati da Acea che mostrano l’andamento del settore nel corso del 2025. Il segmento dei “truck”, infatti, ha registrato un totale di 307.460 unità immatricolate con un calo del 6,2% rispetto all’anno precedente. Il dato è in netta controtendenza rispetto al quello delle auto, dove si registrano vendite in crescita.

In particolare, il calo più marcato riguarda i veicoli di medie dimensioni, detto “medium-truck”, che fanno segnare un calo del 9,9%. In calo anche gli “heavy-truck” che registrano un calo del 5,4% su base annua. Tra i mercati, invece, pesa il tonfo registrato dalla Germania dove le immatricolazioni fanno segnare un crollo del 12,2%. Segnaliamo un calo netto anche per il segmento dei van: il mercato dei veicoli commerciali leggeri, infatti, rallenta nel corso del 2025 facendo segnare un calo dell’8,8% su base annua, con anche l’Italia protagonista di un calo evidente (-5%).