Il mercato delle due ruote rallenta, chiudendo in negativo il 2025, nonostante una buona performance registrata dal comparto degli scooter. Il dato è condizionato dal picco di immatricolazioni registrato nel 2024 per la fine serie di Euro 5. Il confronto con il 2023, invece, è positivo. A confermare questi trend sono gli ultimi dati pubblicati da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Andiamo a riepilogarli tutti.

Un 2025 negativo

I dati ANCMA confermano un calo del 7,5% delle immatricolazioni per il settore delle due ruote, nel confronto tra il 2025 e il 2024. Bisogna evidenziare la crescita degli scooter (+5,5%) che viene, però, controbilanciata dalla contrazione delle moto (-19,2%). Da segnalare che i numeri registrati risultano positivi se il confronto viene effettuato con il 2023, anno privo di effetti distorsivi (come quello causato da Euro 5+ a fine 2024). In questo secondo confronto, infatti, il saldo delle immatricolazioni è positivo con il mercato che registra un incremento del 2,2%. Rispetto al 2023, inoltre, si registra un forte passo in avanti per gli scooter (+13,53%) mentre continua a essere negativo il dato sulle immatricolazioni di moto (-7,5%).

Mariano Roman, presidente di ANCMA, ha commentato così i risultati ottenuti dal mercato:

“Sul 2025 hanno inciso in modo significativo gli effetti del surplus di immatricolazioni di fine serie registrato a fine 2024, legato all’entrata in vigore dello standard Euro 5+. Tuttavia, il calo delle moto appare meno riconducibile a un fenomeno episodico: sarà necessario approfondirne attentamente dinamiche e cause nei primi mesi del nuovo anno”

Il presidente di ANCMA evidenzia anche l’andamento positivo degli scooter, una particolare tipologia di veicolo che si dimostra sempre più importante per la mobilità. Secondo Roman:

il successo degli scooter dimostra inoltre come questi veicoli rappresentino oggi una risposta concreta, fruibile ed efficiente alle esigenze di mobilità urbana sostenibile

La questione Euro 5+ è chiara andando ad analizzare i dati di dicembre 2025, mese che deve confrontarsi con un dicembre 2024 da record (373 mila unità immatricolate, miglior risultato mensile dal 2011) grazie all’effetto fine serie Euro 5. Nel corso del mese di dicembre 2025, il mercato ha registrato un calo del 62% con una punta del 72,95% per le moto.

Ricordiamo che il mercato delle quattro ruote ha chiuso il 2025 con un leggero calo delle immatricolazioni.

Male l’elettrico

Da segnalare un risultato negativo per il segmento elettrico. Il mercato delle due ruote a zero emissioni, infatti, registra un calo del 15,82% rispetto ai dati dell’anno precedente, chiudendo il 2025 con un totale di 8.561 unità immatricolate. A pesare, in particolare, è il calo dei ciclomotori elettrici, con un dato davvero molto negativo (-27,22% a fronte di poco meno di 3.000 unità). Il calo degli scooter è meno marcato (-13,95%) ma comunque importante.

Come vanno i quadricicli

C’è da tenere d’occhio anche il segmento dei quadricicli. In questo settore, le immatricolazioni per il 2025 sono state 16.964 unità con un calo del 16,93% rispetto ai dati raccolti l’anno precedente. ANCMA, in questo caso, parla di una “netta divergenza” in base al tipo di alimentazione scelta. Per i modelli a motorizzazione termica, che vengono penalizzati dalle dinamiche di fine serie, si registra un calo del 46%, con 3.854 unità. Per quanto riguarda i quadricicli elettrici, anche grazie al supporto degli incentivi arrivati la scorsa primavera, i volumi complessivi sono 13.110 unità, con un calo di 1,32%.