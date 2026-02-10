Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

123RF Il mercato delle due ruote in Italia parte bene nel 2026: moto in aumento, scooter stabili, cresce anche l’elettrico

Il 2026 inizia in maniera positiva per il mercato delle due ruote. Secondo i dati sulle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), nel mese di gennaio si registra una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato va però contestualizzato: gennaio è storicamente un mese di transizione, con un giorno lavorativo in meno e un peso sull’intero anno stimato intorno al 5%. Il segnale assume comunque rilievo considerando che il 2026 raccoglie l’eredità di un 2025 complesso, condizionato dell’adozione degli standard Euro 5+.

Segnali positivi per l’elettrico, male i quadricicli

Nel complesso, il mercato ha registrato 19.282 veicoli immatricolati tra moto, scooter e ciclomotori. Nello specifico, le moto hanno segnato l’incremento più marcato, con un +16,26% e 8.099 unità targate. In lieve flessione gli scooter, che chiudono il mese con 10.400 immatricolazioni e un calo dell’1,47%. In recupero, invece, i ciclomotori, che crescono del 33,85% raggiungendo quota 783 unità. Positivo anche il bilancio per il settore delle due ruote elettriche, che registra un aumento complessivo del 18,44% per un totale di 334 veicoli venduti. All’interno del comparto si evidenziano andamenti differenziati: i ciclomotori elettrici calano del 21,5% con 84 unità immatricolate, mentre gli scooter elettrici crescono del 15,43% arrivando a 187 veicoli registrati nel mese.

Nel comparto dei quadricicli il primo parziale dell’anno evidenzia invece un risultato negativo. Le immatricolazioni complessive si attestano a 1.173 unità, con una contrazione del 19,82% rispetto a gennaio dell’anno precedente. All’interno del segmento emergono dinamiche divergenti tra le diverse alimentazioni: i quadricicli elettrici registrano una flessione marcata del 49,49%, con 642 veicoli immatricolati, mentre i modelli a motorizzazione tradizionale mostrano un andamento opposto, passando dalle 192 unità del 2025 alle 531 del 2026, pari a una crescita del 176,56%.

Il punto di vista di AICMOTO sul mercato

Secondo Attilio Pogliani, presidente di AICMOTO (Associazione Italiana Concessionari Moto), il dato di gennaio va interpretato con cautela. L’andamento del primo mese dell’anno rappresenta un segnale di moderato ottimismo, più assimilabile a un incoraggiamento che a una vera inversione di tendenza. Per valutare in modo più attendibile l’evoluzione del mercato sarà necessario attendere i mesi centrali dell’anno, periodo in cui si concentra la quota più significativa delle vendite complessive. Restano inoltre alcune criticità strutturali che continuano a caratterizzare il settore, tra cui un andamento disomogeneo sul territorio nazionale, una forte concentrazione delle immatricolazioni su pochi mercati e modelli e una situazione dell’usato che rimane sostanzialmente statica.

In questo contesto AICMOTO sottolinea l’importanza di disporre di dati di mercato puntuali e territoriali, considerati strumenti essenziali per permettere ai concessionari di pianificare in modo efficace le attività commerciali e di ottimizzare i budget nel confronto con i brand rappresentati. Infine, l’Associazione conferma il proprio impegno nel monitorare con continuità l’andamento effettivo del mercato e nel rappresentare le esigenze della rete distributiva nei confronti delle istituzioni e degli stakeholder del settore. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare il confronto su basi operative concrete, favorendo decisioni allineate alla realtà quotidiana dei rivenditori, considerati l’anello centrale e più esposto dell’intera filiera. Nonostante tutto, l’avvio del nuovo anno è confortevole rispetto ai dati negativi raccolti a fine 2025.