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Ufficio Stampa Honda Come va il mercato delle due ruote in Italia

Il settore delle due ruote sta vivendo un periodo positivo in Italia, seguendo la scia di quello delle quattro ruote, anche se a luglio sono arrivati alcuni segnali di un rallentamento, in particolare per quanto riguarda le moto. A fare il punto della situazione è ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Ecco tutti i dettagli sull’andamento delle immatricolazioni e poi la classifica delle moto e degli scooter più venduti.

Come vanno le immatricolazioni

Nel corso del mese di luglio 2026, il mercato delle due ruote ha registrato un totale di circa 46 mila unità immatricolate, con una crescita del 4,01%. Questo totale è frutto dei seguenti risultati:

gli scooter sono in crescita dell’11,41%, con un totale di oltre 29 mila unità immatricolate

sono in crescita dell’11,41%, con un totale di oltre 29 mila unità immatricolate le moto sono in calo del 6,51%, con un totale di quasi 15 mila unità immatricolate

sono in calo del 6,51%, con un totale di quasi 15 mila unità immatricolate i ciclomotori sono in calo del 0,22%, con un totale di poco meno di 2 mila unità immatricolate

Il parziale annuo, considerando i primi sette mesi del 2026, si chiude in positivo. Complessivamente, infatti, sono state distribuite sul mercato più di 274 mila unità con un miglioramento dell’11,6% rispetto ai dati dello scorso anno. Questa è la suddivisione per le varie categorie:

le moto sono in positivo, con una crescita del 5,57% e circa 103 mila veicoli immatricolati

sono in positivo, con una crescita del 5,57% e circa 103 mila veicoli immatricolati gli scooter registrano un incremento delle unità distribuite del 15,97%, per un totale di oltre 162 mila veicoli

registrano un incremento delle unità distribuite del 15,97%, per un totale di oltre 162 mila veicoli i ciclomotori continuano il buon momento con un incremento del 9,21%, per un totale di oltre 9 mila unità immatricolate

Da segnalare anche un sostanziale miglioramento per le 2 ruote elettriche, anche grazie all’impatto degli incentivi sulla domanda. Il settore, destinato a ricoprire un ruolo importante per il futuro del mercato, ha chiuso un mese di luglio molto positivo, con un totale di 1.340 veicoli distribuiti e una crescita percentuale del 20,07% rispetto ai dati dello scorso anno.

Il mese di luglio è stato il quinto mese di crescita consecutiva per il segmento. Nel parziale annuo, invece, le unità immatricolate sono pari a 6.717, con un incremento del 20,59%. Nonostante un buon mese di luglio (+25,03%), per i quadricicli il dato parziale del 2026 è negativo con 10.594 veicoli e una flessione del 6,46% su base annuale.

Per sapere come sta andando il settore delle quattro ruote, invece, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle immatricolazioni di luglio 2026 che conferma il buon momento dell’intero settore italiano.

Le moto più vendute nel 2026

Questa è la Top 10 delle moto più vendute in Italia nel corso dei primi sette mesi del 2026:

Honda Africa Twin: 2.538; BMW R 1300 GS: 2.482; Honda XL 750 Transalp: 2.363; Yamaha Tenere 700: 1.826; BMW R 1300 GS Adventure: 1.753; CFMOTO 450MT: 1.723; Yamaha MT-07: 1.660; Honda NC 750 X: 1.643; Yamaha Tracer 9: 1.599; Voge Valico 625DSX: 1.490.

Gli scooter più venduti nel 2026

Ecco la Top 10 degli scooter più venduti in Italia nel corso del periodo gennaio – luglio 2026: