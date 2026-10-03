Il mercato delle due ruote in Italia sta crescendo con un buon ritmo. I dati di settembre, infatti, confermano un trend evidenziato nei mesi scorsi e che, con un ritmo diverso in base alla categoria considerata, coinvolge le moto, gli scooter e i ciclomotori. Andiamo ad analizzare i numeri completi, basati sui dati MIT elaborati da UNRAE per ANCMA.
Indice
Un buon mese di settembre
Il mese di settembre appena concluso è stato molto positivo per il settore, con un totale di oltre 33 mila unità immatricolate e con una crescita per moto, ciclomotori e scooter. Proprio quest’ultima categoria trascina l’intero settore con quasi i due terzi delle immatricolazioni totali. Ecco, quindi, sono andati i dati a settembre:
- Mercato complessivo (due ruote): 33.061 registrazioni (+7,86%)
- Scooter: 20.381 unità (+11,21%)
- Moto: 11.175 unità (+1,64%)
- Ciclomotori: 1.505 unità (+12,99%)
Un 2026 positivo
Dando uno sguardo a tutto il 2026, si nota il momento positivo del settore con una crescita significativa, soprattutto per gli scooter. Su base annua, infatti, le due ruote fanno segnare oltre 324 mila unità immatricolate con una crescita percentuale che sfiora l’11%. Ecco i risultati del periodo gennaio – settembre:
- Mercato complessivo (due ruote): 324.911 registrazioni (+10,87%)
- Scooter: 192.668 unità (+15,11%)
- Moto: 120.364 unità (+4,71%)
- Ciclomotori: 11.879 unità (+10,55%)
Ricordiamo che anche il mercato delle quattro ruote è in forte crescita in Italia.
Le moto più vendute
Ecco la classifica delle 10 moto più vendute in Italia nel corso del 2026:
|1
|BMW R 1300 GS
|2.922
|2
|Honda Africa Twin
|2.846
|3
|Honda XL 750 Transalp
|2.619
|4
|Yamaha Ténéré 700
|2.166
|5
|BMW R 1300 GS Adventure
|2.001
|6
|CFMOTO 450MT
|1.974
|7
|Yamaha MT-07
|1.884
|8
|Honda NC 750 X
|1.839
|9
|Yamaha Tracer 9
|1.819
|10
|Voge Valico 625DSX
|1.681
Gli scooter più venduti
Di seguito, invece, segnaliamo la classifica degli scooter più venduti in Italia tra gennaio e settembre:
|1
|Honda SH 125
|16.658
|2
|Honda SH 350
|10.131
|3
|Honda SH 150
|8.465
|4
|Zontes ZT368T-G
|6.652
|5
|Piaggio Liberty 125 ABS
|6.296
|6
|Voge Sfida SR16
|6.105
|7
|Honda X-ADV 750
|5.885
|8
|Kymco Agility 125 S
|5.504
|9
|Honda Italia ADV 350
|5.396
|10
|Voge Sfida SR16 200
|5.364
I ciclomotori più venduti
Ecco, infine, la classifica dei ciclomotori più venduti in Italia:
|1
|Piaggio Liberty 50
|2.856
|2
|Beta RR 50 Motard
|1.192
|3
|Kymco Filly 50
|632
|4
|Kymco Agility 50 R16
|583
|5
|Fantic Motor 50 cc
|551
|6
|SYM Symphony 50
|535
|7
|Vent 50
|517
|8
|Beta RR 50
|470
|9
|Piaggio Vespa Primavera 50
|347
|10
|Peugeot Tweet 50
|346
Come stanno andando i quadricicli
Segnali davvero incoraggianti arrivano dal comparto dei quadricicli, protagonista di una decisa svolta positiva proprio nel corso del nono mese dell’anno. A settembre, infatti, il segmento mette a segno una straordinaria performance con il miglior incremento percentuale del 2026, facendo registrare un incremento del 47,52% pari a 1.875 nuovi mezzi immatricolati.
Questa vigorosa accelerazione si è rivelata determinante per riequilibrare i volumi complessivi: il cumulato da inizio anno viene così riportato in territorio positivo con un +0,08% (13.244 unità totali), lasciandosi alle spalle le criticità e i rallentamenti che avevano reso il primo semestre decisamente in salita.
Crescono anche le due ruote elettriche
Continua il momento molto favorevole per le due ruote a trazione 100% elettrica, reduci da un mese eccellente. A settembre 2026 il comparto mette a segno un incremento pari al 48,04% con 1.208 veicoli immatricolati, rafforzando un trend positivo visibile anche nel cumulato annuo: da inizio anno si contano 8.524 registrazioni, equivalenti a una crescita del 24,66% rispetto allo stesso periodo del 2025.