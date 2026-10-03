Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BMW Motorrad Ecco i modelli più venduti tra le due ruote

Il mercato delle due ruote in Italia sta crescendo con un buon ritmo. I dati di settembre, infatti, confermano un trend evidenziato nei mesi scorsi e che, con un ritmo diverso in base alla categoria considerata, coinvolge le moto, gli scooter e i ciclomotori. Andiamo ad analizzare i numeri completi, basati sui dati MIT elaborati da UNRAE per ANCMA.

Un buon mese di settembre

Il mese di settembre appena concluso è stato molto positivo per il settore, con un totale di oltre 33 mila unità immatricolate e con una crescita per moto, ciclomotori e scooter. Proprio quest’ultima categoria trascina l’intero settore con quasi i due terzi delle immatricolazioni totali. Ecco, quindi, sono andati i dati a settembre:

Mercato complessivo (due ruote): 33.061 registrazioni (+7,86%)

Scooter: 20.381 unità (+11,21%)

Moto: 11.175 unità (+1,64%)

Ciclomotori: 1.505 unità (+12,99%)

Un 2026 positivo

Dando uno sguardo a tutto il 2026, si nota il momento positivo del settore con una crescita significativa, soprattutto per gli scooter. Su base annua, infatti, le due ruote fanno segnare oltre 324 mila unità immatricolate con una crescita percentuale che sfiora l’11%. Ecco i risultati del periodo gennaio – settembre:

Mercato complessivo (due ruote): 324.911 registrazioni (+10,87%)

Scooter: 192.668 unità (+15,11%)

Moto: 120.364 unità (+4,71%)

Ciclomotori: 11.879 unità (+10,55%)

Ricordiamo che anche il mercato delle quattro ruote è in forte crescita in Italia.

Le moto più vendute

Ecco la classifica delle 10 moto più vendute in Italia nel corso del 2026:

1 BMW R 1300 GS 2.922 2 Honda Africa Twin 2.846 3 Honda XL 750 Transalp 2.619 4 Yamaha Ténéré 700 2.166 5 BMW R 1300 GS Adventure 2.001 6 CFMOTO 450MT 1.974 7 Yamaha MT-07 1.884 8 Honda NC 750 X 1.839 9 Yamaha Tracer 9 1.819 10 Voge Valico 625DSX 1.681

Gli scooter più venduti

Di seguito, invece, segnaliamo la classifica degli scooter più venduti in Italia tra gennaio e settembre:

1 Honda SH 125 16.658 2 Honda SH 350 10.131 3 Honda SH 150 8.465 4 Zontes ZT368T-G 6.652 5 Piaggio Liberty 125 ABS 6.296 6 Voge Sfida SR16 6.105 7 Honda X-ADV 750 5.885 8 Kymco Agility 125 S 5.504 9 Honda Italia ADV 350 5.396 10 Voge Sfida SR16 200 5.364

I ciclomotori più venduti

Ecco, infine, la classifica dei ciclomotori più venduti in Italia:

1 Piaggio Liberty 50 2.856 2 Beta RR 50 Motard 1.192 3 Kymco Filly 50 632 4 Kymco Agility 50 R16 583 5 Fantic Motor 50 cc 551 6 SYM Symphony 50 535 7 Vent 50 517 8 Beta RR 50 470 9 Piaggio Vespa Primavera 50 347 10 Peugeot Tweet 50 346

Come stanno andando i quadricicli

Segnali davvero incoraggianti arrivano dal comparto dei quadricicli, protagonista di una decisa svolta positiva proprio nel corso del nono mese dell’anno. A settembre, infatti, il segmento mette a segno una straordinaria performance con il miglior incremento percentuale del 2026, facendo registrare un incremento del 47,52% pari a 1.875 nuovi mezzi immatricolati.

Questa vigorosa accelerazione si è rivelata determinante per riequilibrare i volumi complessivi: il cumulato da inizio anno viene così riportato in territorio positivo con un +0,08% (13.244 unità totali), lasciandosi alle spalle le criticità e i rallentamenti che avevano reso il primo semestre decisamente in salita.

Crescono anche le due ruote elettriche

Continua il momento molto favorevole per le due ruote a trazione 100% elettrica, reduci da un mese eccellente. A settembre 2026 il comparto mette a segno un incremento pari al 48,04% con 1.208 veicoli immatricolati, rafforzando un trend positivo visibile anche nel cumulato annuo: da inizio anno si contano 8.524 registrazioni, equivalenti a una crescita del 24,66% rispetto allo stesso periodo del 2025.