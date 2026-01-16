Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock 2025 molto positivo per il mercato dell'usato in Italia

Continua la crescita del mercato dell’usato in Italia, sia per quanto riguarda le auto che le moto. La conferma arriva dall’ultimo bollettino Auto-Trend di ACI basato sui dati del PRA tenendo conto di tutto il 2025 appena concluso. Tra i dati che emergono dall’analisi, analizzando il settore delle auto, si nota una crescita sostanziale dei passaggi di proprietà delle auto elettrificate che, però, rappresentano ancora una porzione ridotta del mercato dell’usato. Andiamo a riepilogare tutti i dati forniti dal report.

Cresce l’usato

Il mercato dell’usato italiano continua a crescere, agevolato anche dai prezzi del nuovo che sono sempre più alti. Il trend è ormai evidente e viene confermato anche dai dati dell’anno appena concluso, sia per le autovetture che per le moto. I dati ACI confermano l’ottimo momento del mercato dell’usato che chiude il 2025 con:

3.331.145 passaggi di proprietà per le auto con un incremento pari al 2,1% su base annua

passaggi di proprietà per le con un incremento pari al su base annua 644.000 passaggi di proprietà per le moto con un incremento pari al 3,1% su base annua

Per quanto riguarda il mese di dicembre, invece, la crescita dei passaggi di proprietà è del +3,1% per le auto e del +4,2% per le moto. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 207 usate nel mese di dicembre. Complessivamente, ogni 100 immatricolazioni si sono registrati 208 trasferimenti di proprietà, tenendo conto dei dati dell’intero 2025. Di conseguenza, il mercato dell’usato arriva a più che doppiare quello del nuovo. Ricordiamo che, per il nuovo, il mercato auto ha chiuso il 2025 in leggero calo, nonostante un boom delle auto elettriche. Stessa sorte anche per le moto, ma in questo caso c’è una spiegazione ben precisa.

Il focus sulle alimentazioni

Tra i dati inclusi nel report c’è anche un interessante approfondimento sull’andamento delle compravendite delle vetture con un focus sull’alimentazione dei veicoli coinvolti (per le auto). Secondo le informazioni disponibili, tre auto su quattro scambiate sul mercato dell’usato sono dotate di una motorizzazione “tradizionale” e, in particolare, di motore a benzina oppure diesel. Queste soluzioni, quindi, hanno una quota di mercato ancora maggioritaria per il settore dell’usato, anche grazie a prezzi mediamente più accessibili. Da segnalare, però, un’inversione di tendenza molto rilevante. Su base annuale, infatti, i trasferimenti di proprietà di auto benzina sono cresciuti del 2,1%.

Per quanto riguarda il diesel, invece, si registra un trend opposto con i trasferimenti che si riducono del 5,4%. Tra le soluzioni elettrificate, che occupano una quota di mercato ridotta, la crescita percentuale è significativa. In particolare, le auto elettriche sul mercato dell’usato fanno segnare una crescita del 40% per i trasferimenti di proprietà. Per le auto ibride a benzina, la crescita è del 31,3% su base annua. La crescita maggiore riguarda le auto ibride con motore diesel, che occupano una porzione ridotta del mercato. In questo caso, la crescita dei trasferimenti è pari al 47,9% considerando il confronto tra 2024 e 2025. Nel corso del 2026, la crescita delle auto elettrificate sul mercato dell’usato potrebbe diventare ancora più rilevante, grazie a un numero di modelli sempre maggiore.