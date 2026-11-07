Statistiche e tendenze del mercato dell'usato automotive in Italia. I dati aggiornati su vendite, alimentazioni preferite ed età media del parco circolante.

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iStock Ecco come sta andando il mercato dell'usato

Il mercato dell’usato in Italia rappresenta una risorsa importante per moltissimi automobilisti e motociclisti che hanno la possibilità di acquistare un modello di qualità ma con un prezzo più accessibile rispetto al nuovo.

Gli ultimi dati Aci confermano un andamento a due velocità per il settore. Nel corso del mese di ottobre, infatti, le auto sono in calo ma crescono le moto. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Come sta andando il mercato

L’analisi del bollettino Auto-Trend dell’ACI evidenzia chiaramente l’andamento del mercato dell’usato. I passaggi di proprietà delle auto usate registrano un calo del 6,3% (292.138 unità), mentre i motocicli segnano un lieve aumento dell’1,1% (52.929 unità).

Il mercato complessivo dei veicoli usati è in flessione del 5,6%. Per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – ottobre), invece, i trasferimenti auto calano dell’1,2%, i motocicli crescono dell’1,6% e il totale dei veicoli registra un -0,8%.

Un altro dato interessante è il rapporto tra nuovo e usato per il settore delle quattro ruote. A ottobre sono state vendute 212 auto usate per ogni 100 nuove immatricolazioni (media di 190 nei primi dieci mesi dell’anno in corso). Questo dato chiarisce come la maggior parte degli automobilisti preferisca rivolgersi all’usato.

Il calo registrato per le auto e la contemporanea crescita delle due ruote non sono casuali. Da un lato, l’incertezza economica, il costo della vita e i tassi di interesse ancora elevati sui finanziamenti spingono molte famiglie a rimandare l’acquisto o la sostituzione della vettura.

Dall’altro, i motocicli e gli scooter rappresentano una risposta pratica ed economica alla congestione urbana: garantiscono costi di gestione e di acquisto inferiori e si confermano la scelta preferita per chi cerca una mobilità quotidiana più snella e flessibile.

Per sapere come va il mercato del nuovo, invece, potete consultare l’approfondimento dedicato alle vendite in Italia nel 2026. Il settore del nuovo può contare su un sostegno importante da parte del noleggio.

Gli altri dati

I dati sul mercato dell’usato chiariscono diversi trend del settore:

il diesel perde terreno (la quota di mercato scende dal 38,7% al 35,4%, con passaggi in calo del 14,3%) mentre diventano sempre più importanti per il settore l e ibride a benzina (quota del 12,7%, +15,9% su base annua) e le elettriche pure, che, però, hanno un’incidenza complessiva ancora minima (1,6% del mercato) pur registrando un ottimo +19,2% rispetto al 2025;

perde terreno (la quota di mercato scende dal 38,7% al 35,4%, con passaggi in calo del 14,3%) mentre diventano sempre più importanti per il settore l (quota del 12,7%, +15,9% su base annua) e le pure, che, però, hanno un’incidenza complessiva ancora minima (1,6% del mercato) pur registrando un ottimo +19,2% rispetto al 2025; continua il problema dell’elevata età media delle auto con le compravendite di vetture tra 20 e 29 anni che rappresentano il 16,4% del totale (lo scorso anno erano il 14,4%); le vetture con oltre 30 anni rappresentano invece il 2,9%;

delle auto con le compravendite di vetture tra 20 e 29 anni che rappresentano il 16,4% del totale (lo scorso anno erano il 14,4%); le vetture con oltre 30 anni rappresentano invece il 2,9%; per quanto riguarda il tasso di sostituzione , a ottobre sono state radiate 76 auto per ogni 100 nuove immatricolate; tra le vetture radiate troviamo, principalmente, modelli di classe Euro 4 (36,4%) e Euro 5 e 6 (33,7%); le Euro 3 rappresentano il 18,3%, mentre le classi Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 raggiungono un complessivo 10,6%;

, a ottobre sono state radiate 76 auto per ogni 100 nuove immatricolate; tra le vetture radiate troviamo, principalmente, modelli di classe Euro 4 (36,4%) e Euro 5 e 6 (33,7%); le Euro 3 rappresentano il 18,3%, mentre le classi Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 raggiungono un complessivo 10,6%; le radiazioni nel 2026 sono in crescita: +4,4% per le auto, +0,7% per le moto e +3,7% per tutti i veicoli.

Guardando ai prossimi mesi, il mercato dell’usato continuerà probabilmente a essere il rifugio principale per gli automobilisti italiani, mantenendo il netto vantaggio sulle nuove immatricolazioni. Tuttavia, l’aumento delle radiazioni (+3,7% complessivo nel 2026) e la progressiva stretta sulle normative anti-inquinamento in diverse città italiane potrebbero accelerare la rottamazione delle vecchie Euro 3 ed Euro 4. La vera sfida per il 2027 sarà capire se l’offerta di auto ibride di seconda mano sarà sufficiente a soddisfare una domanda destinata inevitabilmente a crescere.