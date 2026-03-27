Continua la crescita di MG in Europa: il brand è sempre più un riferimento del mercato e ha in cantiere tante novità per il futuro

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

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Ufficio Stampa MG MG non si ferma più

MG Motor punta a ritagliarsi uno spazio sempre più importante in Europa, mercato dove il brand inglese di SAIC, uno dei principali gruppi automotive cinesi, sta già registrando ottimi risultati in termini di immatricolazioni.

Per raggiungere gli obiettivi fissati e continuare a crescere, MG si prepara a un importante aggiornamento della gamma con l’arrivo del primo modello elettrico con batterie allo stato semi solido. Si tratta di un componente che potrebbe giocare un ruolo di primissimo piano per il futuro del brand nel nostro mercato. Andiamo a fare il punto sui risultati e sugli obiettivi di MG per il prossimo futuro in Europa.

Una crescita continua

MG è diventato un brand di riferimento per il mercato europeo, dove continua a registrare dati positivi, con una presenza sempre più rilevante in diversi Paesi. La conferma arriva dai numeri forniti da ACEA che evidenzia come SAIC Motor abbia raggiunto 41.454 unità immatricolate nel corso dei primi due mesi dell’anno, con un incremento del 4,8% (a fronte di un mercato in calo dell’1%) e con una quota di mercato del 2,1%.

Il successo dell’azienda cinese è legato a doppio filo ai risultati ottenuti da MG. Ricordiamo che il marchio è stato protagonista di un 2025 molto positivo, con risultati da record in Italia, dove ha conquistato uno spazio da protagonista nel segmento delle Full Hybrid. Anche per il 2026, quindi, la Casa punta a crescere e a registrare dati ancora molto positivi.

Le novità in arrivo

Per rafforzare la sua presenza in Europa, MG si prepara a portare sul mercato diverse novità tecniche. La prima è, senza dubbio, rappresentata dal debutto della tecnologia di batterie allo stato semi-solido, SolidCore, con cui l’azienda punta a migliorare sicurezza, efficienza e prestazioni, garantendo più autonomia e tempi di ricarica inferiori.

Le batterie SolidCore saranno introdotte sui modelli elettrici di MG a partire dalla MG4 Urban. In futuro, l’azienda dovrebbe proporre modelli elettrici in grado di raggiungere un’autonomia fino a 1.000 chilometri con una carica completa.

In questo contesto, però, MG non ha intenzione di abbandonare le tecnologie ibride e continuerà a investire nel settore, grazie soprattutto alla tecnologia Hybrid+, già disponibile in Italia sulla MG 3 e sulla MG ZS.

Questa soluzione propone una batteria più capiente (da 1,83 kWh), un cambio automatico a tre rapporti e una gestione della trazione con fino a 8 modalità operative, per garantire una maggiore flessibilità di utilizzo.

Le novità tecniche per la gamma di MG saranno messe a punto presso il nuovo European Engineering Centre, con sede a Francoforte, che si occuperà dello sviluppo di modelli pensati per soddisfare le esigenze dei clienti europei, tenendo in considerazione tutti i parametri necessari per massimizzare la qualità delle vetture.

L’obiettivo è chiaro: MG vuole continuare a crescere e, anno dopo anno, punta a diventare sempre di più un riferimento per il settore delle quattro ruote in Europa, conquistando un numero sempre maggiore di clienti e rafforzando la sua posizione.