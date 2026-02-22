MG continua a crescere in Europa e ha appena raggiunto un traguardo storico: il brand è sempre più un riferimento del mercato, anche grazie a elettriche e ibride

MG Motor è oggi un punto di riferimento assoluto del mercato europeo. Il rilancio del brand, reso possibile grazie all’intervento del gruppo SAIC, una delle principali realtà dell’industria automotive cinese, ha registrato ottimi numeri che hanno reso il marchio una delle opzioni preferite dagli automobilisti europei. Tutto è iniziato nel 2011, con il debutto dei primi modelli nel Regno Unito. Successivamente, il piano di rilancio si è esteso anche al resto d’Europa, con un focus su alcuni mercati, come l’Italia, dove oggi le vetture di MG sono molto diffuse in strada e fanno segnare ottimi numeri.

Un milione di unità vendute

La crescita di MG è stata graduale e ha portato il brand ad affermarsi come un riferimento del mercato europeo tanto da raggiungere, in queste prime settimane del 2026, il traguardo di 1 milione di unità vendute (dal 2011, anno in cui è iniziato il “rilancio” del marchio con il nuovo corso gestito da SAIC). Da segnalare che l’azienda ha venduto oltre 300.000 elettriche e che grazie al cosiddetto “ibrido vero” (la tecnologia Full Hybrid) è riuscita a ottenere una sostanziale accelerazione delle vendite. Il dato arriva dopo un 2025 da record.

Per raggiungere questo traguardo sono stati necessari diversi modelli che, anno dopo anno, hanno arricchito la gamma del marchio ed è stato fondamentale per MG estendere la sua presenza sul territorio. In questo momento, l’azienda può contare su oltre 1.300 concessionari distribuiti in ben 34 mercati. Il programma di espansione ha seguito più strade, con un potenziamento della gamma (con un focus anche sull’elettrificazione) che è andato di pari passo con l’arricchimento della rete di vendita e supporto ai clienti.

Il mercato principale di MG è il Regno Unito, dove ci sono le origini del marchio. Il mercato britannico, che l’azienda stessa definisce come il mercato “domestico” per il brand, ha dato un contributo importante alle vendite con ben 386 mila unità consegnate. Dando uno sguardo all’Ue, invece, il primo mercato è l’Italia dove MG è diventato grande protagonista, come confermano anche i dati del 2025. Nel nostro Paese, infatti, sono state vendute oltre 50.000 unità nel corso del 2025 con MG che ha raggiunto un market share superiore al 3%, potenziando contestualmente la sua rete di vendita che oggi conta 70 concessionari, circa 150 punti vendita e 130 punti di assistenza.

Andrea Bartolomeo – Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha rilasciato la seguente dichiarazione per commentare i risultati ottenuti da MG in Europa in questi anni:

“Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, un milione di auto MG sulle strade del nostro continente. Sono davvero orgoglioso della crescita che MG sta costruendo grazie all’ampia scelta di auto che possiamo offrire ai clienti. Abbiamo adottato un approccio lungimirante, in particolare nei confronti dei veicoli ibridi ed elettrici, spesso in anticipo rispetto agli altri, oltre a investire in tecnologie rilevanti e accessibili. Ci siamo presentati al mercato con soluzioni concrete e questo ci ha premiato.”

Nel comunicato ufficiale con cui l’azienda ha annunciato il raggiungimento del traguardo di un milione di unità vendute, inoltre, viene confermato anche l’arrivo di alcune novità di prodotto per il primo semestre. La crescita di MG non è finita e il brand punta a espandere ulteriormente la sua gamma.