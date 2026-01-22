MG non si ferma più e continua il suo programma di crescita: ecco i risultati ottenuti dal brand nel corso del 2025 in Italia e, più in generale, in Europa

Ufficio Stampa MG Il 2025 è stato un anno da record per MG

Tra i protagonisti del mercato europeo del 2025 c’è, senza dubbio, MG Motor. Il brand ha registrato un notevole passo in avanti in termini di immatricolazioni, tanto da arrivare a definire il risultato raggiunto come una “crescita davvero straordinaria“. I numeri parlano chiaro: MG Motor è sempre più protagonista del mercato in Europa e anche in Italia continua a registrare ottimi risultati. Andiamo ad analizzare i dati comunicati dall’azienda.

Una crescita record

Gli ottimi risultati di MG Motor non sono una sorpresa. Già nelle scorse settimane, con un approfondimento dedicato, abbiamo analizzato l’andamento delle vendite del brand che, mese dopo mese, ha rafforzato la sua presenza sul mercato. Attualmente, MG è presente in 34 Paesi d’Europa. Complessivamente, nel corso del 2025, la Casa ha superato per la prima volta quota 300.000 unità vendute sul mercato europeo, con un incremento di quasi il 30% rispetto ai dati dell’anno precedente.

In Italia, secondo mercato europeo dopo il Regno Unito per la Casa, i numeri di MG sono ottimi, con 50.064 unità immatricolate e un incremento del 25% rispetto al 2024. Per il brand, la quota di mercato è del 3,3% mentre il 53% delle vendite è legato alla gamma elettrificata. In questo segmento, in particolare, MG riesce a raggiungere un traguardo molto importante in Italia, conquistando la seconda posizione assoluta della classifica di vendite di modelli Full Hybrid, grazie al successo della gamma che comprende la city car MG3, il SUV compatto MG ZS e il SUV di segmento C MG HS.

Da segnalare anche le ottime performance in Spagna, dove la Casa è stata il quinto marchio più venduto tra i privati con oltre 45 mila unità immatricolate. Nel Regno Unito, primo mercato per l’azienda, MG ha raggiunto il 10° posto della classifica dei brand per unità vendute, con un totale di 85.155 unità immatricolate e un incremento del 4,4%.

Per sostenere la sua crescita, MG ha rafforzato notevolmente la sua gamma nel corso degli ultimi mesi, con il lancio di progetti chiave come MG S5 EV, nuovo modello elettrico realizzato sulla piattaforma MSP (Modular Scalable Platform). Il programma di crescita continuerà nel corso dei prossimi mesi, con nuovi modelli in arrivo e un’attenzione sempre maggiore all’incremento della presenza sul mercato in tutti i segmenti chiave. Ricordiamo che l’azienda ha svelato, nel corso del 2025, anche la prima elettrica con batteria semi-solida, un progetto ricco di potenzialità e molto importante per il futuro del brand.

