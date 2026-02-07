Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa MG MG si rafforza in Italia grazie alle Full Hybrid

MG continua a rafforzare la sua posizione sul mercato italiano. Anche i dati di vendita del mese di gennaio 2026 sono stati positivi, andando a confermare il trend già evidenziato nel corso del 2025, anno in cui il brand è riuscito ad affermarsi come un punto di riferimento assoluto del mondo delle quattro ruote italiano. La partenza sprint del 2026 è evidente dai risultati della gamma Full Hybrid che si conferma il fiore all’occhiello dell’offerta di veicoli del marchio. Andiamo ad analizzare i dati divulgati dall’azienda in queste ore.

Il 2026 parte bene

Dopo gli ottimi risultati del 2025, MG si conferma un brand di riferimento del mercato italiano registrando 4.240 unità vendute nel corso del mese di gennaio 2026 e mantenendo una quota di mercato al 3%, una soglia che conferma il ruolo di primo piano del marchio.

Nonostante gli ottimi dati, il brand non è riuscito (per poco) a piazzare uno dei suoi modelli nella classifica delle 10 auto più vendute in Italia. Il modello più venduto è la MG ZS che ha totalizzato 2.239 unità vendute, risultato che permette al modello di ottenere il 13° posto della classifica di vendite.

Il risultato è particolarmente positivo soprattutto andando ad analizzare l’andamento della gamma Full Hybrid che, come sottolinea la stessa MG nel comunicato, è una tecnologia che può essere definitia come “l’ibrido vero“, a differenza di soluzioni di elettrificazione meno spinte come il Mild Hybrid.

Attualmente, la gamma Full Hybrid copre il 57% delle vendite di MG, considerando i dati di gennaio 2026, per un totale di 2.414 unità immatricolate in Italia. Questo risultato rappresenta un miglioramento del 26% rispetto ai dati registrati nel corso dello stesso periodo dello scorso anno.

MG si posiziona al secondo posto del mercato in questo segmento, di cui può contare sul 12% di quota di mercato tra le Full Hybrid, tecnologia che, secondo la Casa, ricopre un ruolo fondamentale anche nel comparto B2B, un segmento importante per la crescita. Si tratta di numeri che confermano il ruolo da protagonista del marchio che continua a rafforzare la sua posizione in Italia, mese dopo mese e modello dopo modello.

Ricordiamo che potete approfondire i risultati di MG sul mercato italiano consultando il nostro approfondimento dedicato alle vendite di MG in Italia nel 2025, con tutti i numeri che permettono di fotografare al meglio lo stato attuale del marchio nel nostro Paese.

Andrea Bartolomeo – Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha utilizzato queste parole per commentare i risultati del brand MG (parte di SAIC Motor, ricordiamo):