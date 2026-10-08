Continua la crescita di MG in Italia: la Casa ha raccolto numeri record a settembre e ha predisposto una nuova offerta per la sua ZS

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Ufficio Stampa MG

MG continua a macinare ottimi risultati in Italia. La conferma arriva dai dati sulle immatricolazioni registrate nel corso del mese di settembre, chiuso con numeri record per il brand che ha incrementato in modo significativo i risultati sul mercato italiano rispetto ai dati dell’anno precedente.

Un 2026 da protagonista

Nel corso del mese di settembre, MG Motor ha raccolto circa 4.620 unità immatricolate, con un incremento rispetto ai dati di settembre dello scorso anno pari al 21%. Questo risultato porta il totale di unità distribuite a oltre 42 mila autovetture. L’azienda ha raggiunto una quota del 3,31%. Si tratta del valore più alto tra i costruttori cinesi presenti in Italia.

Con un mercato italiano che sta vivendo un periodo di forte crescita, il ruolo di MG diventa sempre più da protagonista. La Casa sta crescendo a vista d’occhio, con numeri importanti in diversi segmenti e ritagliandosi anche uno spazio tra le auto più vendute in Italia. Mese dopo mese, MG è sempre più radicata nel nostro mercato.

Un successo “ibrido”

I risultati di MG nel nostro Paese sono legati a doppio filo ai numeri della gamma ibrida che rappresenta oltre la metà delle vendite totali del brand, che occupa il secondo posto tra i costruttori per il segmento delle Full Hybrid. I modelli della famiglia MG Hybrid+ pesano per il 61% sulle vendite di MG. Considerando anche le plug-in, invece, si arriva al 65%.

Diversi modelli stanno andando molto bene con il quinto posto per MG HS Hybrid+ nel suo segmento, MG ZS Hybrid+ al secondo posto dei B SUV ibridi e ancora MG3 Hybrid+ che occupa il terzo posto delle full hybrid compatte di segmento B. I progetti della Casa stanno catturando l’attenzione degli automobilisti.

Dal 2021 a oggi, MG ha consegnato oltre 175 mila veicoli in Italia. L’azienda stima di chiudere il 2026 con una crescita del 10% rispetto al totale raggiunto nel corso del 2025.

La promo per i nuovi clienti

Per il mese in corso, MG ha già confermato diverse promo molto interessanti per la sua gamma, a partire da quella riservata alla MG3, disponibile con un prezzo a partire da 16.990 euro, scegliendo la tecnologia MG Hybrid+. Da segnalare anche l’offerta “ZERO STRESS” dedicata alla MG ZS, proposta con tasso zero, interessi zero e polizza assicurativa gratuita. Tutti i dettagli sulle promozioni del brand sono disponibili tramite il sito ufficiale oppure recandosi direttamente in concessionaria.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy ha commentato i risultati commerciali con queste parole: