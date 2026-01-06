MINI ha chiuso il 2025 con ottimi risultati in termini di unità immatricolate, cancellando i dati negativi registrati nel corso del 2024, e ora può guardare al futuro con fiducia

Crescita record per MINI in Italia

MINI è uno dei marchi più apprezzati del segmento premium, grazie soprattutto a una gamma dallo stile unico, con la capacità di unire look retrò a contenuti moderni e a un comparto tecnico di alta qualità. Nel corso degli anni, le auto di MINI, marchio parte del Gruppo BMW, hanno registrato ottimi risultati commerciali in Italia, grazie soprattutto ai modelli più compatti.

Il 2024 era stato un anno un po’ complicato per il brand nel nostro Paese, con un calo netto delle vendite, dovuto anche a un ambizioso programma di aggiornamento della gamma. Il 2025, però, ha visto MINI protagonista, con risultati ottimi e una crescita importante rispetto all’anno precedente. Andiamo a fare il punto sulle vendite del brand.

Un anno molto positivo

Come confermano i dati UNRAE, il 2024 era stato un anno complicato per MINI. Il brand britannico, infatti, aveva registrato un calo del 34,4% delle immatricolazioni, avvenuto peraltro in un contesto in cui il mercato delle quattro ruote italiano era rimasto sostanzialmente stabile (-0,5%). Nel 2025, però, MINI è riuscita a premere sull’acceleratore, rimettendo in ordine le cose e ritagliandosi uno spazio da protagonista assoluto del segmento premium. Per il brand, infatti, le immatricolazioni complessive sono state pari a 16.256 unità con un miglioramento del 32% rispetto ai dati registrati l’anno precedente. Questo risultato rende MINI uno dei brand che crescono di più in Italia nel corso del 2025.

In termini assoluti, si tratta di un passo in avanti di quasi 4.000 unità. Considerando il dato complessivo del mercato italiano (-2,1%), il risultato di MINI assume un valore ancora più importante. Il dato è confermato dalla variazione della quota di mercato, passata dallo 0,79% all’1,07%. Per il 2026, inoltre, ci sono ancora margini di crescita e il target delle 20.000 unità immatricolate non è poi così lontano. Il primo responso sulle vendite del brand nel corso dell’anno arriverà a inizio febbraio, con la pubblicazione dei dati relativi al mese di gennaio appena iniziato.

Un trend europeo

Il dato italiano viene rafforzato dai numeri ottenuti da MINI in Europa (in questo caso, si tratta di dati ACEA aggiornati a fine novembre 2025). Nel corso dell’anno appena terminato, infatti, il brand ha registrato una crescita del 18,3% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un passo in avanti sostanziale che conferma il buon lavoro svolto dall’azienda nel definire una strategia di prodotto in grado di sostenere una crescita significativa a livello europeo, anche grazie a modelli intramontabili come la MINI Cooper.

Limitando l’analisi alla sola Ue, inoltre, il passo in avanti è ancora più significativo, con immatricolazioni che crescono del 20% rispetto al 2024. Come sottolineato in precedenza, i dati europei sono ancora parziali e aggiornati a fine novembre. Per un quadro più completo bisognerà attendere le prossime settimane. In ogni caso, il trend è chiaro: MINI ha chiuso il 2025 con numeri positivi in tutta Europa e può guardare al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza di avere una gamma ricca di potenzialità e in grado di garantire una crescita ulteriore anche nel 2026.